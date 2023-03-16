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【影】雪上加霜！土耳其強震區遭洪水吞噬　至少14人死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/16 10:49
土耳其甫發生百年大地震，短短五週後，又遭受近年來最嚴重的水患侵襲。（圖／美聯社）

土耳其甫發生百年大地震，短短五週後，又遭受近年來最嚴重的水患侵襲。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）土耳其甫發生百年大地震，短短五週後，又遭受近年來最嚴重的水患侵襲，目前已知造成14死、多人失蹤，而這次很多受困民眾均是地震後仍住在貨櫃組合屋的災民，無疑是雪上加霜。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區2月6日起發生規模7.8強震，據知造成兩國至少48,000人喪生、十多萬人受傷、數十萬間建築坍塌。

自地震發生以後，許多無家可歸的災民便居住於貨櫃組合屋或帳篷中，但這場洪水使阿德亞曼省（Adiyaman）及尚勒烏爾法省（Sanliurfa）的街道變成滾滾河流，沖走汽車、淹沒房屋，這些災民再次失去棲身之處。

根據土耳其國家氣象局（TSMS）3月14日至20日的天氣預報，東南部地區可能會出現極端傾盆大雨，土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，24小時內，阿德亞曼省某個地區的降雨量已達136 毫米（5.4 英寸），尚勒烏爾法的降雨量為111 毫米（4.4 英寸），過去兩天的累積雨量只是該地區的年降雨量的三分之一。

尚勒烏爾法省省長Salih Ayhan表示，該省從沒發生過如此嚴重的洪水，呼籲居民應盡快撤離房屋低樓層和地下室。

據當地媒體報導，一間位於尚勒烏爾法省的地下公寓中發現5具敘利亞民眾的遺體，阿德亞曼省的地下道中也發現屍體，許多人的車子被洪水沖走，許多災民棲身的貨櫃屋也被沖走，導致多人溺水身亡。

另有一間醫院遭洪水吞噬，200名患者被緊急疏散至別處，此外，許多試圖幫助受困者的民眾也不幸遭洪水淹沒，包含兩名消防人員。這場洪水還造成尚勒烏爾法一條高速公路部分崩塌。

據氣象報導，這場強降雨將在本週末結束，土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)已派出內政部長索魯（Suleyman Soylu）前往災區視察，這對5月14日即將面對總統和國會選舉的他來說，連任之路滿佈荊棘。

雪上加霜！土耳其震區遭洪水吞噬　至少14人死亡

【影】雪上加霜！土耳其強震區遭洪水吞噬　至少14人死亡

3月15日大雨過後，尚勒烏爾法省的街道變成滾滾河流，沖走汽車、淹沒房屋。（圖／美聯社）
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