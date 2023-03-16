宏都拉斯債台高築 討台灣加倍金援未果轉向 外交部：絕不與中國進行金錢競逐

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導) 宏都拉斯與台灣外交生變，宏國外交部長雷依納於當地時間15日表示，轉向中國非關意識形態，而是出於經濟的現實考量，且台灣拒絕加倍援助及調整債務的要求。台灣外交部今日也澄清，絕非知悉宏國政府外交轉向意圖卻毫無作為，也絕不與中國進行金錢競逐。

昨日宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於推特上宣布，尋求與中國建立外交關係，引發軒然大波。外交部喊話宏國「切勿落入中國的圈套」、做出錯誤決定，並召見宏國駐台大使布羅德（H.E. Ambassador Harold Efrain Burgos Castro），半小時的對話氣氛嚴肅。

宏國外長：非關意識形態基於經濟現實考量

外界質疑，是因為總統蔡英文將要出訪中美洲，並在過境期間與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin MacCarthy）會晤，中國選在此時挖台灣牆腳、下面子。

然而雷依納（Eduardo Enrique Reina）向當地媒體表示，宏都拉斯深陷財政問題和債務之中，內外債務總計為200億美元，今年將要支付23億美元。除償還債務外，宏都拉斯在能源、社會政策等方面也有巨大需求。

雷依納指出，基於需求曾向台灣提議建立「更重要關係」，要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，遭台灣拒絕。

雷依納強調，債務「正在淹沒這個國家」，基於現實考量使得宏都拉斯「必須作此決定」，這是出於「務實而非意識形態考量」。

對此外交部今日回應，我國自宏都拉斯總統卡蕬楚上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾，我方與宏方的溝通努力從未間斷。

外交部強調，我方對宏方的提議自始至終均積極回應，並本於最大善意，在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意，宏國外長在昨（15）日專訪的談話，並未完整反映雙方溝通實情。

外交部強調，對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，盡最大努力爭取，惟絕不會與中國進行金錢競逐，同時提醒宏國政府既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務陷阱。

台灣知情不作為？ 宏國是信號彈還是下定決心？美國有出手嗎？

德國之聲昨日獨家報導引述知悉台、宏兩國交涉事宜之人士指出，台灣外交部早在4週前就已知悉，卻未做出積極回應。

該名消息人士透露，宏國近期曾與中國在巴西以及西班牙接觸，且宏國也向台灣提出增加金援，供給當地能源網路相關計畫。並聲稱若台灣積極回應，可保雙邊關係「再延續12年」。然而台灣近來聚焦俄烏戰爭，誤判拉美情勢，而老大哥美國則是「沒有好好運用手中的牌。」

然而該消息人士也指出，本次卡蕬楚透過推特宣布消息的作法，有別於先前由中國主導、精心策畫的外交轉向手法，似乎顯示台宏邦交關係仍有轉圜空間。

前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）給中央社的部分回應也間接證實了上述說法。

包道格指出，中國向來針對台灣外交形孤立政策，但此番卡蕬楚透過推特而非正式宣布，也不是經由宏國外交部長訪問北京宣布，這與過往案例不同，缺乏中國精心策劃的常見跡象。

包道格認為，過去一段時間，美方有持續向宏國當局釋放不要這樣做的訊號，然而卡蕬楚競選總統時就曾宣布欲轉向中國，因此本次尋求與中國建立關係的動機，可能是基於宏國情況的特有擔憂，也無關蔡出訪。

台灣外交部今日上午則發布聲明，強調自宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2022年1月上任以來，依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾。

外交部澄清，對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，絕非知悉宏國政府外交轉向意圖卻毫無作為，籲請媒體於報導前應善盡查證責任。