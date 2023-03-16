（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨昨(15日) 成立選策會，但因成員包括曾涉賄選的台南市前議長李全教等爭議人士，引發黨內不滿；台北市議員鍾沛君開出第一槍，宣布即日起辭去國民黨文傳會副主委職務。

另外新北市長侯友宜今天(16日) 也在臉書開嗆，拒絕黑金在任何政黨出現，因為人民不會接受黑金以任何形式再現！

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侯友宜說，國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人！政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄！

他還說，當前，正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路！

中央社報導，國民黨因應明年立委選舉，15日成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，由秘書長黃健庭擔任召集人，成員包括立委傅崐萁、前台南市議長李全教等10人，負責研議提名策略，制定提名作業時程。

國民黨15日下午召開中常會，通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，以準確因應各選區選情環境，制定提名作業時程及推動促進協調整合相關作為，審核建議輔選方式與提名名單，因地制宜提名推薦最具勝選實力的候選人參選。

「中央選戰策略會報」由黃健庭擔任召集人，成員包括前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前高雄市議長莊啟旺、傅崐萁、桃園市黨部主委黃敏恭、前苗栗縣長劉政鴻、李全教、立委曾銘宗、前立委黃昭順，共10人。

文傳會副主委林家興會後表示，選策會有一個非常重要的功能，是要去協調、徵詢沒有人選的區域、以及艱困選區的人選，希望能找出強將、人才出來挑戰；目前73個區域立委選區中，國民黨只有21席，因此還有50多個選區需要找尋優秀人才。

林家興說，至於已有人選的選區，則交由地方黨部來協助處理協調、初選等工作，不會是由選策會來處理各地的初選狀況；另外15日常會中也續任2/3的考紀委員，同時也新聘7位考紀委員，將在這次的總統及立委大選中，負責監督所有考紀事項。

至於何時徵詢李全教，是否有考量過去的背景，林家興說，就他的了解，相關司法案件的處理，李全教都已經服刑完畢，目前沒有任何相關爭議，感謝李全教擔任選策會的委員；中央選戰策略會報屬於黨內部組織設置，不涉及黨章提名條款。

據與會者轉述，中常會在討論選策會名單時，中常委蔣根煌反對將傅崐萁納入，但黨主席朱立倫以團結一致為訴求回應，同時會中也無其他人反對，最終仍是將傅崐萁列入名單。

傅崐萁在受訪時表示，選策會在今年要面對民進黨的所有戰術戰略，在相關緊急應變中，也要有相當吃重的角色，不只有很多事情要協調，也要背負很多各界罵名，去年九合一，選策會一路被各方質疑，但最後國民黨贏得史無前例的大勝，這正是每一位黨員及選策會委員，都應該肩負的責任。

傅崐萁說，今天能有機會跟大家攜手同心打拚，任何職務都不重要，目標就是要下架民進黨，這是共同目標；面對黨內有人對他不太滿意，他僅表示，國民黨是多元民主的政黨。

此外，深藍團體「藍天行動聯盟」15日中午到國民黨中央黨部前要求朱立倫辭職，認為朱立倫沒有能力領導國民黨打一場艱難的選戰，並主張未來的國民黨總統參選人，必須通過黨內初選，宣示自己是中國人，承認「九二共識」，反對台獨，否則沒有資格代表國民黨參選。

國民黨選策會名單惹議 鍾沛君辭文傳會副主委•侯友宜：拒絕黑金在台灣任何政黨出現

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