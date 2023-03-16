（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）自ChatGPT問世，全球掀起一波聊天機器人熱，幕後推手新創公司OpenAI再推進化版生成式人工智慧模型GPT-4，號稱更智慧、更能解決各種疑難雜症。不過在這一片溢美之詞之外，仍附加了警語，當心，機器人還是有「產生幻覺」（hallucinate）的可能。

新在哪裡？

根據OpenAI，GPT-4展現了「人類」等級的表現，比前一代GPT-3.5（ChatGPT）更值得信賴、更有創意，更能處理細微的指示。在展示會中，OpenAI總裁布洛克曼（Greg Brockman）當眾示範了系統能迅速運算所得稅減免結果的功力。

重要性是？

已投資OpenAI高達10億美元並將相關科技應用在Bing搜尋引擎的微軟（Microsoft）表示，新一代的機器學習系統可對話、依指令生成文字、創造圖像與影音，是網路的未來。

這類AI創新具有撼動網路搜尋巨擘谷歌（Google）的潛力，Google如臨大敵，也正急起直追，上個月才推出Bard，欲與微軟Bing一較高下。

有何實質改進？

GPT-4是大型多模式模型，可同時接收文字與圖像指令，據此生成答案。在OpenAI網站上的一個例子中，被問到「這圖片有何異常」時，它回「此圖異常之處在於，有一人在燙衣，但燙衣板裝在行進間計程車的車頂。」

GPT-4也可客製化回答風格，比如以莎士比亞海盜口吻回覆。

一言以蔽之，新版比舊版聰明多了。布洛克曼在發布會中，要求新舊版本的機器人用一個英文句子解釋二者的差異，所有用字都必須以G開頭。面對這深具鑑別度的高難度問題，GPT-3.5 直接放棄，吐出的句子並不符指令。

對GPT-4而言，則是小事一樁，輕騎過關。它迅速答出，「GPT-4能生成具突破性的、宏大的成果，大大提振了廣義的人工智慧目標。」（ GPT-4 generates groundbreaking, grandiose gains, greatly galvanizing generalized AI goals.）

評價如何？

ChatGPT可撰寫愚蠢的詩作、歌曲，能快速回答任何網路問題，但偶爾也會提供錯誤資訊，甚至辱罵使用者。OpenAI表示，雖已致力降低系統「胡言亂語」的發生率，但坦言GPT-4還是有其限制，並非「全然可靠」，也可能「產生幻覺」，混淆事實，錯誤推論。

另一問題是，由於訓練資料庫止於2021年9月，在此之後發生的事情，GPT-4恐怕一無所知。

有防護機制嗎？

根據OpenAI，新能力也帶來了新風險，因此加設了安全訓練，若被問及敏感、不妥的問題，機器人不會乖乖作答。比如，它不會教你如何製作炸彈、買到便宜香菸。

儘管如此，OpenAI警告，想將新版GPT導向「劣等行為」已有難度，但「並不是不可能」。

ChatGPT再進化 新版AI機器人GPT-4更智慧、更不會「亂講話」