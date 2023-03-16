【編輯開箱影片】台灣佐登妮絲堡推浪漫紫色花海　打造風靡歐美慢活步調破百萬人朝聖

(台灣英文新聞/劉怡均 嘉義採訪報導)全台首座巴洛克風佐登妮絲城堡，迎接春季到來鋪上浪漫紫色花毯，攜手在地小農打造季節限定餐點，盼讓旅客享受風靡歐美的「慢生活」。

佐登妮絲集團集團長期耕耘美容保養品製造生產、醫美及SPA服務等領域，斥資30億打造歐風宮廷式佐登妮絲堡，位於嘉義占地約5萬平方公尺，於去年10月開幕後成為新的IG打卡點，也是不少年長旅客必遊的景點，放眼望去噴水池、綠地、白色城堡盡收眼底，且研發中心開放給民眾參觀，為在地帶來可觀的觀光產值及工作機會。

佐登妮絲堡於2月25日至4月30日推出「紫色浪漫季」，以3,000多株的繡球花、薰衣草等，打造一片夢幻紫色花海，接近傍晚時分，伴隨著日落餘暉，城堡天空呈現溫柔浪漫的橘紅色，與紫色花海相映襯，絢麗、迷人的城堡夕陽讓人心醉。



佐登妮絲城堡「紫色浪漫季」已開跑。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

除了紫色花海之外，室內穹頂大廳以「花神祭典」為主題，打造3.6公尺高的花卉藝術裝置；活動期間，館方的超人氣吉祥物「佐美喵家族」將攜手花仙子不定時在園區內快閃互動，在地泡泡藝術表演團隊在兒童節連假以炫麗的大型泡泡舉辦「泡泡藝術派對」。

館方和在地小農合作，使用產地直銷的新鮮食材，嚴選嘉義小農出品的猴頭菇、雞蛋等，使用新港「三欣園藝」以節能環保溫室培育出的生菜，總經理陳春安透露，他們經營結合來自義大利的慢食運動（Slow Food），落實「好，乾淨，公平」三大原則，館方正在申請國際慢食店家認證。



「皇后下午茶」包含酸甜不膩口的火焰蛋糕、馬卡龍、各式小點，配上花果茶甜而不膩。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

館方約每三個月會更換季節限定菜單，預計和嘉義在地大學餐飲系合作規劃菜單，還有網美必朝聖的「皇后下午茶」，旅客可放慢腳步體驗「慢生活」，其概念強調擺脫對物質盲目的追求，減少高壓工作過著簡單的生活，並專注於個人價值的實現，園方統計3月入園人數破百萬人。

佐登妮絲城堡為回饋嘉義在地，每月1日更是佐登妮絲城堡的「城堡嘉義日」，只要憑身分證並設籍嘉義，即可享100元超值優惠價入園，門票也含200元商品抵用券，詳情請前往官網查詢。

「紫色浪漫季」已吸引破百萬人朝聖。(影/Taiwan News, Lyla Liu)