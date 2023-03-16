【即時民調】侯友宜若決定參加2024總統大選　需就「正當性」說服選民

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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉定於明（2024）年1月13日（星期六）同日舉行投票。民進黨籍的副總統賴清德已經在昨天(3/15) 正式登記參加初選，國民黨到底由誰出馬仍眾說紛紜。

距離大選剩下10個月的今天(3/16) ，財團法人台灣民意基金會在早上發表「關於侯友宜參選2024總統的正當性問題」即時民調，針對國民黨呼聲最高的參選者之一:新北市長侯友宜，進行民調。這是該會2023年3月全國性民調的一部份。

主要研究發現如下:

民調問題：「新北市長侯友宜是目前最可能代表國民黨參選 2024 總統的人選。有人說：「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合。」請問您同不同意？」

結果發現：26.4%非常同意，27.9%還算同意，22.4%不太同意，10.4%一點也不同意，10.6%沒意見，2.3%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成四同意「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合」，三成三不同意。同意比不同意多 21.5 個百分點。

這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，侯友宜如果決定參選2024總統，將面對參選正當性不足的質疑；如何有效說服選民，將不是一個容易的問題。

進一步分析，有以下幾點值得一提：

首先，從政黨支持傾向看，除國民黨支持者中多數支持「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統」外，其他各政黨和中性選民都呈現多數反對的現象。

具體地講，民進黨支持者中，六成七同意「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合」，二成六不同意；國民黨支持者中，四成一同意，五成一不同意；民眾黨支持者中，五成九同意，三成七不同意；中性選民中，四成二同意，二成八不同意；

第二，從年齡層看，20-54 歲，都一面倒，明顯過半數同意「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合」，55 歲以上則是明顯多數持同意的態度；

第三，從教育背景看，每一種教育程度的選民都呈現一面倒同意「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合」。具體地講，在大學及以上教育程度者中，五成八同意，三成三不同意。

第四，也是最後，從6都16縣市角度看，每一個區域都呈現一面倒的同意「侯友宜剛選完新北市長，又馬上投入參選總統，並不適合」，包括新北市在內。具體地講，新北市選民中，五成一同意，三成一不同意。

除此之外，和去年(2022年) 10月台灣民意基金會類似的調查做比較，可以發現全國選民對這問題的態度相當一致，雖然遣詞用字略有不同。

2022年具體問法如下：「如果侯友宜當選新北市長，明年再宣佈參選2024總統，您支不支持他這麼做？」

結果發現(如下圖) ：9.8%非常支持，24.4%還算支持，24.4%不太支持，28.4%一點也不支持，10.4%沒意見，2.6%不知道、拒答。換句話說，三成四支持，五成三不支持。

由此可見，兩次調查相隔5個月，絕對多數選民對侯友宜當選新北市長後再參選總統不以為然，而且態度相當穩定。顯然，這是侯友宜當前不可忽視、 必須嚴肅面對的問題。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年3月13-14 二天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1073 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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