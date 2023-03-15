南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓邪教紀錄片「以神之名：信仰的背叛」揭發了南韓4個邪教的真面目，導演曾透露在拍攝期間受到了信徒的跟蹤騷擾，其中「攝理教」曾在紀錄片上線前要求禁播，但被法院駁回，這回「嬰兒花園」教主金己順也向法院聲請假處分禁播，要求Netflix若不下架，需支付高額賠償金。

據韓媒報導，教主金己順帶領著嬰兒花園信徒，透過律師以侵犯人格權為由，向首爾中央地方法院提交了禁止MBC、導演曹聖鉉以及Netflix上線該紀錄片第五、六集的假處分，若不接受，節目必須支付每日1,000萬韓元（約25萬台幣）的賠償金。

事實上，這並非金己順第一次利用假處分來阻止電視台播放相關影片。2001年時南韓電視台SBS就曾製作與嬰兒花園有關的節目，但當時金己順申請假處分成功，讓節目無法播放。

「以神之名：信仰的背叛」第五﹑六集主題圍繞在「嬰兒花園」教主金己順，她在1982年於京畿道購入一處4000坪的土地，並興建了「嬰兒花園」，所有的信徒都居住於此。

金己順自稱自己為年僅3歲的「嬰兒神」，她成功洗腦上百名信徒甘願為她奉上所有財產、當免費奴隸，自早上6點開始工作到深夜，生活條件極差。她要求信徒不得擁有「人性」、「物慾」、「情慾」，也要求他們「六親不認」，不可稱呼爸爸、媽媽、老公等，因為「嬰兒神」是他們的一切，若有人不聽話，金己順會召集其家人及其他信徒毆打不聽話的人，不少人因此遭毒打而死。

紀錄片中說道，「嬰兒花園」中至少三人被虐打致死，一名女信徒出面證實，自己的7歲兒子曾被關進豬欄，不給食物甚至被餵屎餵尿，最後慘遭虐死，但她卻聽從金己順的話虛報兒子死因，在鏡頭前不斷自摑，說道自己後悔得想死；還有另一名女信徒則是因為受到金己順兒子的熱烈追求，而慘遭金己順打死。

此外，她雖要求信徒不能有「情慾」，但自己卻過著淫蕩的生活，不僅召集年輕帥氣的男信徒至房裡裸體跳舞，還對男教徒們進行性侵。

該紀錄片上線後，金己順及嬰兒花園遭受到許多網友攻擊，金己順所經營的「新娜拉唱片行」也遭抵制，營業額大受影響。

節目導演曹聖鉉表示，若SBS當時能成功播放節目，就能減少更的多受害者陷入現在的慘狀，雖然嬰兒花園現在也和當時一樣阻止他們的真相被公開，但為了這次願意接受採訪的受害者們的犧牲，製作組為了真相，也會堅持到最後。