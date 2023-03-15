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淡水商工締造4連霸　稱霸HBL女子籃壇

By 台灣英文新聞
2023/03/15 17:15
淡水商工女子籃球隊締造HBL4連霸於市政會議獻獎予侯友宜市長(第2排右6)。（照片由新北市教育局提供）

淡水商工女子籃球隊締造HBL4連霸於市政會議獻獎予侯友宜市長(第2排右6)。（照片由新北市教育局提供）

國內最熱血、最激情的HBL高中籃球甲級聯賽日(12)前在球迷抛下彩帶後精彩落幕，新北市淡水商工女子籃球隊一路過關斬將，展現團隊合作，奪下隊史第13冠，為高中籃球聯賽女子組賽史上奪冠次數最多的隊伍，締造4連霸！而南山高中男子籃球隊獲亞軍，為隊史第29度晉級決賽；另南山高中女籃及能仁家商男籃則分別摘下殿軍。今(15)日冠亞軍球隊於市政會議獻獎，分享榮耀予市民朋友。侯友宜市長頒發淡水商工獎勵金及連霸加碼獎金共計96萬元、南山高中獎勵金20萬元，肯定球員「努力拚、不放棄」的運動精神。

侯友宜市長非常關心HBL賽況，今年仍然親赴臺北小巨蛋為新北男、女球隊加油提振士氣，開賽前一一向球員喊話，激勵球員奪冠信心，並與淡水商工、南山高中加油團並肩齊聲吶喊，與學校加油團扮演球場上「最佳第六人」，共同見證新北球隊榮耀時刻，以及感受孩手們追求夢想、永不放棄的拚戰精神。

淡水商工女子籃球隊自82學年度成立後，已創下12度奪冠的輝煌佳績，本季全隊目標明確，要再一次高舉冠軍獎盃，最終冠軍賽以81：59擊敗北一女中，摘下隊史第13冠，淡水商工再次在臺北小巨蛋拋下勝利彩帶，選手歡欣擁抱並將獲頒最佳教練的陳美莉教練高抛慶祝隊史4連霸，同時蕭豫玟獲頒MVP、籃板后、阻攻后；楊幸恩獲頒助攻后。在HBL女子籃壇史上，淡水商工將繼續守住霸主地位，並持續努力為國家培育更多女子籃球優秀選手。

南山高中男子籃球隊本學年則是隊史第29度晉級高中籃球甲級聯賽四強決賽，在HBL男子籃壇歷史中，已拿下7座冠軍獎盃。近3年連續闖進冠軍戰，本季持續秉持「自強不息、永不放棄」的精神，讓傳統高中籃球強權的美名延續，再次與新竹市光復高中爭奪冠軍錦旗，全隊拚戰到最後一秒，雖以10分之差敗北，屈居亞軍，但球員展現出的拚搏鬥志已宣示明年王者必定降臨南山，高一、高二球員與教練團更立下明年將剪下冠軍籃網的約定。

教育局強調，新北市從基層國小、國中至高中三級銜接培育扎根，全力推展學生籃球運動，建構完整培訓階梯，感謝各校教練在基層球隊努力與付出，以及學校和家長們大力支持。除此之外，新北市積極爭取辦理國際賽事，已於日前與中華民國高級中等學校體育總會共同向國際學校體育總會(ISF)申辦「2024年世界中學生籃球錦標賽」於新北市辦理，期待藉由更高層級的世界中學生籃球運動賽事，引動國內籃球運動風潮再生。
淡水商工締造4連霸　稱霸HBL女子籃壇

南山高中男子籃球隊勇奪HBL亞軍於市政會議獻獎予侯友宜市長(第2排右4)。（照片由新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-03-16 00:28 GMT+08:00

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