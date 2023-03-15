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推動國際合作新頁　期交所與洲際交易所擕手拓展布蘭特原油期貨商機

By 台灣英文新聞
2023/03/15 17:27
期交所吳自心董事長(圖中)率團，赴美參加期貨業協會(FIA)年會。(照片由期交所提供)

期交所吳自心董事長(圖中)率團，赴美參加期貨業協會(FIA)年會。(照片由期交所提供)

美國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)年會第一天，期交所首場雙邊會談登場，由期交所吳董事長率領團隊，與洲際美國期貨交易所（ICE）總經理Jennifer llkiw進行會談，包括商品規格變更、員工教育合作訓練計畫及ICE旗艦指數授權等，期能結合雙方所長，提升交易量、推動商品多元化及深化國際合作。

期交所與ICE合作關係緊密，早於2015年期交所取得ICE集團旗下IBA黃金價格指標授權，訂定黃金系列商品最後結算價。2018年合作關係更進一步，期交所再取得ICE集團旗下洲際歐洲期貨交易所(ICE Futures Europe)之布蘭特原油指數授權，推出新臺幣計價布蘭特原油期貨。這次主要洽談布蘭特原油期貨規格商品報價方式更動可行性，以提升交易人商品操作容易度，可望活絡商品交易，進而提高流動性。另，ICE旗艦指數—美元指數具有一定知名度，期交所亦表達對該指數之市場需求，期未來能有合作機會，雙方將就可能發展商機，再進行深入討論。

此外，ICE商品多元，涵蓋能源、金融及農產品等各項商品，早在2003年即提供氣候交易所交易及結算平台服務，為碳權商品先驅，亦為目前全球最大碳權交易所集團。我國在今年1月甫通過氣候變遷因應法，期交所期能借鏡ICE碳權商品發展經驗，作為我國建置碳權市場參考。ICE對於員工教育訓練計畫亦表達支持，將不吝分享在碳權、能源及大宗商品等發展經驗，同時，也希望有機會向我國交易人介紹其碳權商品，透過二市場交流合作，促進二市場互動互利。這次期交所與洲際交易所會談成果豐頭，國際合作再創里程。

更新時間 : 2023-03-16 00:27 GMT+08:00

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