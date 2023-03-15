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2023台北竹子湖海芋季開跑 11處地景花藝設計曝光 求婚、打卡超浪漫

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/15 17:05
「竹子湖海芋季」開跑，純白海芋優雅綻放中。（圖／台北市產業局提供）

「竹子湖海芋季」開跑，純白海芋優雅綻放中。（圖／台北市產業局提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）一年一度的「竹子湖海芋季」於3月14日登場！台北市長蔣萬安表示，陽明山竹子湖是全臺最大片的純白海芋田，也是新人婚紗攝影及臺北春季必遊的熱門景點。今年海芋季特別與北投區農會特別以「獨旅．偶遇」為主題風格，並打造11處別出心裁的海芋地景花藝設計，如：閃亮星星座椅，也有海芋田中粉色浪漫汽車等供民眾取景拍照。

竹子湖休閒農業區是台北市三大休閒農業區之一，每年3至4月是竹子湖海芋盛開的季節，翠綠與純白相綴的海芋田，象徵真誠、純潔、純白的愛情花語。讓竹子湖的春天充滿白色浪漫風情，民眾到竹子湖可徜徉在海芋與山景交錯的美麗景緻！

今年的海芋季從即日起至4月23日，活動期間更有免費生態人文導覽解說、免費印卡站活動、花束包裝體驗及花田有約等系列活動，11處海芋地景花藝設計則坐落在頂湖入口、湖田國小戶外穿廊、花谷海芋園、財福海芋田、名陽匍休閒農莊、發現生活園藝和迎春圃花園等處，今年也加碼限量發行農園入園抵用券，買50送50元加倍優惠活動，可在竹子湖多家農園消費，更多好吃好玩請持續關注產業局Facebook粉絲專頁「臺北市產業局－台北饗樂趣」，每日花況及交通資訊，則可至海芋季活動官網查詢。
海芋季
竹子湖
陽明山

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