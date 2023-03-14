中華資安國際　連續四年獲資安廠商評鑑五Ａ最高評價

中華電信旗下子公司中華資安國際日前再度獲得111年行政院資安 服務廠商評鑑中，獲得「SOC監控」、「資安健診」、「 滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程演練」五項資安服務全數「 A級」之最高評價，是唯一榮獲此殊榮之資安公司， 也是唯一連續四年勇奪全數Ａ級最高評價之資安服務廠商。

這次資安服務廠商評鑑對於中華資安國際之專業技術、服務品質、 資安證照均給予極高評價， 客戶滿意度調查更對中華資安國際在事前檢測、事中監控應變、 事後鑑識調查等資安專業服務給予高度肯定， 多面相評核才有這次的五Ａ最高評價。 評鑑結果認為中華資安國際的SOC服務是國內唯一整合MDR雲、 網、端監控之資安監控應變服務商， 多維度關聯分析大幅提高資安風險的可視性與準確度； 再透過紅隊演練，來確認監控的有效性； 除了具有SOAR自動化分析應變腳本， 團隊也展現了優異的惡意程式逆向分析能力與資安鑑識調查能力， 更自主研發複合式檔案沙箱(Sandbox)與誘捕( Honeypot)系統，有效獵捕駭客攻擊手法。

為有效獵捕資安威脅， 中華資安國際自主研發網路閘道SecuTex NP與端點SecuTex ED的資安產品，用來協助客戶進行資安健診與事件調查； 其中SecuTex NP就像網路行車紀錄器，全時側錄網路封包、偵測入侵活動、 鑑識分析，結合沙箱與專家分析驗證，是網管與資安利器； SecuTex ED則是端點電腦檢測工具，用來檢查GCB政府組態基準、 檢視軟體更新、偵測惡意活動等， 透過中控台可以一目了然的掌握資安風險， 是企業資安風險管理利器。

這次中華資安國際再獲資安廠商評鑑五Ａ最高評價， 也是呼應今年度榮獲首屆Best Choice Award資安服務獎，並獲得國際知名顧問公司Frost & Sullivan 之2022 Taiwan Cybersecurity Services Company of the Year Award等獎項，特別是近日，中華資安國際之零信任 (zero trust network access) 資安解決方案更通過行政院國家資通安全研究院認證， 不只擁有資安專業服務技術，也擁有資安產品與解決方案， 要在零信任的浪潮中，成為最值得信任的資安專業公司。