中華資安國際　連續四年獲資安廠商評鑑五Ａ最高評價

中華電信旗下子公司中華資安國際日前再度獲得111年行政院資安 服務廠商評鑑中,獲得「SOC監控」、「資安健診」、「 滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程演練」五項資安服務全數「 A級」之最高評價,是唯一榮獲此殊榮之資安公司, 也是唯一連續四年勇奪全數A級最高評價之資安服務廠商。

這次資安服務廠商評鑑對於中華資安國際之專業技術、服務品質、 資安證照均給予極高評價, 客戶滿意度調查更對中華資安國際在事前檢測、事中監控應變、 事後鑑識調查等資安專業服務給予高度肯定, 多面相評核才有這次的五A最高評價。 評鑑結果認為中華資安國際的SOC服務是國內唯一整合MDR雲、 網、端監控之資安監控應變服務商, 多維度關聯分析大幅提高資安風險的可視性與準確度; 再透過紅隊演練,來確認監控的有效性; 除了具有SOAR自動化分析應變腳本, 團隊也展現了優異的惡意程式逆向分析能力與資安鑑識調查能力, 更自主研發複合式檔案沙箱(Sandbox)與誘捕( Honeypot)系統,有效獵捕駭客攻擊手法。

為有效獵捕資安威脅, 中華資安國際自主研發網路閘道SecuTex NP與端點SecuTex ED的資安產品,用來協助客戶進行資安健診與事件調查; 其中SecuTex NP就像網路行車紀錄器,全時側錄網路封包、偵測入侵活動、 鑑識分析,結合沙箱與專家分析驗證,是網管與資安利器; SecuTex ED則是端點電腦檢測工具,用來檢查GCB政府組態基準、 檢視軟體更新、偵測惡意活動等, 透過中控台可以一目了然的掌握資安風險, 是企業資安風險管理利器。

這次中華資安國際再獲資安廠商評鑑五A最高評價, 也是呼應今年度榮獲首屆Best Choice Award資安服務獎,並獲得國際知名顧問公司Frost & Sullivan 之2022 Taiwan Cybersecurity Services Company of the Year Award等獎項,特別是近日,中華資安國際之零信任 (zero trust network access) 資安解決方案更通過行政院國家資通安全研究院認證, 不只擁有資安專業服務技術,也擁有資安產品與解決方案, 要在零信任的浪潮中,成為最值得信任的資安專業公司。