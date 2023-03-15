迎接畢業季！北富銀徵才計畫全面啟動 將招募550位新血加入

迎接畢業季，台北富邦銀行徵才計畫全面啟動，今年預計將開放55 0個內外勤職缺，廣邀有志青年踴躍加入。其中， 金管會近日預告最快Q3可放寬金融業上雲規定， 北富銀也立即響應擴編，與去年相比， 今年資訊數據類招聘人數預計將增加90%， 希望吸引更多年輕人才以厚植數位實力， 帶給大眾更優質便捷的金融服務。至於儲備幹部(MA)徵選則將在 3月底截止，有意朝金融業發展的各校菁英不妨把握機會。

北富銀表示，為協助年輕人才順利就業，目前已開放MA徵選及校園 徵才兩種徵才管道。MA徵選方面，今年計畫將招募法人客群組、 金融市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、永續發展組等 6組別，沒有科系限制，只要具備學士學歷均可報名。 而因應金融科技和ESG永續發展趨勢，如果對環境保護、 永續金融和數位服務別具創見，更應考慮參加MA徵選， 未來會有更多機會參與重要永續或數位金融專案，實現自我理想。

在北富銀，每位MA均享有量身打造的專屬培育計畫， 可協助養成專業能力，蓄積未來擔任團隊領導者的必備資歷與經驗。 相較其他金融業，北富銀的跨單位輪習機制更重視培訓深度， 第一年著重在所屬組別專業領域的前/中/後台或全流程相關部門輪 習，幫助MA全面了解業務相關流程與職能，夯實專業基礎； 第二年則聚焦深化分發部門的核心職能，並安排參與跨部門專案， 延伸學習觸角。能力與性格更加成熟穩定之後， 還有機會至海外分行或關係企業就任，賦予職涯發展更多可能。

透過專注的培育計畫， 北富銀已幫助許多優秀人才獲得理想的職業發展。目前在職MA多能 快速累積實力、展現亮眼成就，較一般同仁也能獲得較快的晉升， 已有多位MA升任中高階主管職。 應屆新鮮人若對自我能力和未來發展有所期許，想要一個大舞台， 勇敢挑戰MA徵選會是一個不錯的選擇。

至於校園徵才部分，北富銀新年度人才招募計畫將分階段進行， 開出多元職缺並提供具競爭力的薪酬及留才獎金機制。同時， 北富銀非常重視員工身心健康與生活平衡，不僅實施彈性工時制度， 員工可依交通距離和家庭需求調整上班時段， 更是全台首家聘有專業諮商心理師、護理師、職安管理師、 律師與醫師的銀行，總行還打造百坪員工專屬健身中心， 設置專業教練及提供豐富社團補助，鼓勵員工養成良好運動習慣， 連年獲頒教育部「運動企業認證」殊榮。

除了以上兩種徵才方案，北富銀每年也固定開放暑期實習機會， 讓大三升大四、碩一升碩二生的學生能提前進入職場， 從真實工作經驗中探索個人潛能與興趣，提升未來就業競爭力。 今年度實習計畫已開放申請，3月25日截止收件， 有興趣的在校生可至富邦金控人才招募網下載專用履歷表， 加快腳步完成報名。

秉持「正向力量 成就可能TM」理念，北富銀致力推動人才發展與培育， 打造健康安全的幸福職場，連續兩年榮獲國際人力資源專業雜誌《H R Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」。未來， 北富銀會持續提升員工福祉，優化職場環境， 加強人才培育及員工照顧，協助每位進入北富銀的同仁擁有更好的職 涯發展，朝員工幸福和企業永續願景穩步前行。

※富邦金控人才招募網：https://www.fubon. com/financialholdings/hr/jobs_ 1170517_993433.html