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不甩禁令7噸台灣白帶魚熱銷日本　國台辦：3/15起恢復白帶魚竹筴魚輸中

根據漁業署，白帶魚是台灣沿近海主要漁獲，近3年平均產量約1.6萬公噸、產值約新台幣13餘億元。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/15 16:13
高雄市興達港區漁會15日出口7噸白帶魚至日本，搶攻當地家庭消費市場。

高雄市興達港區漁會15日出口7噸白帶魚至日本，搶攻當地家庭消費市場。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國海關去（2022）年6月起以各項理由禁止台灣白帶魚、竹筴魚等產品輸入。台灣轉而爭取日本市場有成，今日7噸白帶魚封櫃出海；國台辦也於今日表示，自3月15日起恢復台灣地區冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。

根據漁業署，白帶魚是台灣沿近海主要漁獲，近3年平均產量約1.6萬公噸、產值約新台幣13餘億元。主要產季是每年9月到隔年3月，外銷約9成到中國。中國去年8月3日宣布禁止輸入台灣冰鮮白帶魚等農漁產，造成鉅額損失。

高雄市長陳其邁今日在興達區漁會日本封櫃記者會上指出，去年6月後積極爭取補助協助漁民加快分散、擴大海外市場有成，今天有7噸白帶魚將運往日本市場。

不知是巧合還是刻意，中國大陸國台辦發言人馬曉光今日發布新聞稿表示，今天起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入大陸。

根據馬曉光說法，2022年6月，中國海關在台灣輸大陸冰鮮白帶魚、凍竹筴魚中檢出COVID-19的病毒核酸陽性樣本。「基於生物安全風險防範的考慮」，海關總署自2022年8月3日起暫停台灣地區冰鮮白帶魚，凍竹筴魚輸入。

馬曉光還表示，中國已對COVID-19實施「乙類乙管」，取消所有進口冷鏈食品口岸環節針對新型冠狀病毒的核酸監測檢測等措施。「為促進兩岸貿易健康發展，海關總署決定自3月15日起恢復台灣地區冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。」
中國海關總署
國台辦
禁運
白帶魚
竹筴魚

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更新時間 : 2023-03-15 16:55 GMT+08:00

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