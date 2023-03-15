2023南韓最療癒電影 《超完美狗保姆》 以溫馨氛圍探討流浪狗等社會問題

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）被喻為近期最富療癒感、正能量之代表作的南韓寵物電影《超完美狗保姆》於日前上映，本片是《與神同行》男主角車太鉉，睽違六年再度回歸大銀幕的主演作品，與柳演錫飾演表兄弟，展現出如親兄弟般的不凡默契。

根據統計，南韓有1500萬人跟寵物一起生活，等同三人當中，就會有一人跟寵物共同生活。隨著飼養寵物的人口增加，遺棄、虐待等問題也日益嚴重。這部笑中帶淚、思考寵物對飼主意義的電影【超完美狗保姆】，便刻劃著飼主們的苦惱，並以愉悅而溫暖的氛圍，探討流浪狗等社會問題。

《超完美狗保姆》是《鋼鐵雨：深潛行動》 製作公司精心打造的年度溫馨力作，導演金周煥表示，為了準備電影，在流浪犬收容中心進行很多調查， 聽到很多讓人心痛的故事，也讓我想要向觀眾表達這種情況。

柳演錫從開拍前三個月，就與狗演員進行默契培養。（圖／采昌提供）

曾養過寵物狗的車太鉉透露，他在正式開拍前，持續前往訓練所與共同拍攝的狗狗們見面，彼此累積親密感，卻也因為前往真實的流浪狗收容中心去拍攝，感受到當地的惡劣環境，以及空氣中瀰漫的難聞氣味，雖然這樣，他也不因為拍攝而感到疲憊，反而直呼這是一部讓他更加療癒的作品。

本片劇情描述民秀（柳演錫飾演）跟女友求婚，對方竟爆出讓他驚呆的真相...原來女友對狗狗過敏，以至於每次跟民秀的黃金獵犬「魯尼」相處時，都必須先吞下抗過敏藥物…。面對愛犬與愛人必須二選一，民秀不得已只好幫魯尼尋找一個完美保姆！

民秀找來想開咖啡廳卻落空，人生也同樣面臨危機的表哥真國（車太鉉飾演）協助，一起為魯尼尋找合適的新保姆。於是，兩個男人一隻狗，踏上從首爾到濟州的「狗保姆面試」之旅。他們在路上遇到許多不同的狗狗，也讓他們開始思考「家庭」究竟該是什麼模樣…。

劇組實現「汪星人聯盟」選角，更花費數月為牠們打造安全拍攝環境。（圖／采昌提供）