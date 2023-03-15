加速臺灣數位及淨零轉型雙引擎！西門子攜手台德夥伴發表六項共同宣言

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「數位化」及「氣候變遷」對國家及企業的競爭優勢與永續發展正產生莫大的衝擊，如何透過轉型掌握先機並因應其嚴峻挑戰已成為極為迫切的課題。西門子、德國在台協會、德國經濟辦事處、台灣永續能源研究基金會等主辦單位今(15)日在2023臺灣永續峰會，以台德產官學領袖的經驗交流與集體智慧，進一步結合政策工具及產業科技，加速「數位轉型」及「淨零轉型」，做為驅動台灣永續成長之雙引擎。

今日出席臺灣永續峰會裡，臺方講者包含經濟部曾文生次長、數位發展部唐鳳部長等關鍵決策人士，德國方面則包含德國聯邦政府數位及運輸部次⾧Oliver Luksic、台灣西門子總裁暨執行長艾偉 (Erdal Elver) 等，台德與會人士均不約而同表示，數位科技帶動的改變幾乎是全方位的，涵蓋消費行為、商業模式、生產流程等，而氣候變遷對經濟發展及人類生存帶來的挑戰更是史無前例。

有鑑於此，台灣西門子總裁暨執行長艾偉表示，因應數位化及氣候變遷的挑戰刻不容緩，他並建議，應透過科技加速「數位轉型」及「淨零轉型」、打造永續台灣。

德國在台協會處長許佑格博士 (Dr. Polster) 則強調「永續科技 – 讓我們一同攜手發展它們」。

德國經濟辦事處處長林百科 (Axel Limberg) 表示，為了確保台灣的永續未來，德國的科技與平台可以協助台灣的公私領域有所斬獲。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新則強調，希望台灣成熟的半導體與資通訊產業，攜手西門子的軟體優勢，共創數位轉型的同時也協助公私部門完成淨零轉型大業。

為加速台灣數位轉型暨淨零轉型，主辦單位共同發表了六項共同宣言：

一、 數位轉型及淨零轉型必須加速以確保國家、經濟與產業的永續發展

二、 結合虛擬與實體世界不僅將加速數位轉型也將驅動淨零轉型

三、 科技是在數位轉型與淨零轉型中斬獲先機與因應挑戰的最佳利器

四、 夥伴關係與生態系是巧妙因應數位轉型及淨零轉型複雜任務的關鍵

五、 資安是國家和企業透過數位轉型確保永續發展不可或缺的必然要件

六、 面對時間壓力、聚焦在大宗的碳排領域以及時因應淨零轉型的挑戰

台灣西門子總裁暨執行長艾偉出席2023台灣永續峰會， 分享如何透過科技加速『數位轉型』及『淨零轉型』， 打造永續台灣。(照片由台灣西門子提供)

照片左起：德國經濟辦事處處長林百科、 台灣電力股份有限公司專業總工程師兼發言人吳進忠、 數位發展部數位產業署署長呂正華、經濟部工業局局長連錦漳、 台鐵局副局長馮輝昇、台灣西門子總裁暨執行長艾偉、 今周刊研發長王之杰，共同出席2023台灣永續峰會。(照片由台灣西門子提供)