2023超強聯名Abysse x Fullon Hotels & Resorts 為頂級客群打造極致面膜與奢華SPA享受

專注於解決肌膚乾燥及抗老問題的專家Abysse，成立於過去的八年中，並一直堅持以高品質天然成分為基礎，開發出許多受到消費者喜愛的美容保養產品。其中，「黃金藻保濕逆齡多效面膜」最為知名。這款面膜自推出以來，一直深受貴婦名媛的愛戴，也成功打入整個台灣市場，成為面膜美容保養領域的具有公信力的知名品牌。

Abysse以其卓越的品質和口碑，擁有了廣泛的粉絲和支持者，在網路線上市場上也得到了眾多網紅和藝人的推薦，受到消費者的高度關注和追隨。在2023年，Abysse迎來了新的里程碑。首次與麗寶集團旗下福容大飯店合作，攜手聯名發表Abysse x Fullon Hotels & Resorts『肌底層多效保濕面膜』，將高質感保養商品進入飯店與頂級SPA體系，成為了聯名夥伴。

這次的合作將為消費者在實體通路上帶來更全方位、更高品質的五星級身心靈體驗。Abysse所推出的產品，堅持以天然、高品質以及有效的保養成分為基礎，能夠深層滋潤肌膚，有效解決各種肌膚問題。而這次與福容大飯店的合作，更是為住房賓客提供了一次享受頂級保養的療癒和自然的滋養的絕佳機會。

Abysse希望每位尊貴的住客，能夠在飯店中體驗到被幸福呵護肌膚的星級覺醒，也透過這次合作，將品牌更廣泛地介紹給更多人。Abysse與福容大飯店的聯名合作，將成為消費者心中最值得信賴的商品，讓消費者將聯名面膜產品帶回家中，持續享受到優質天然的保養體驗。