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宏都拉斯大使赴台灣外交部對話半小時開溜 巴拉圭恐成下一個宏國

宏都拉斯將為蔡政府上任以來第九個斷交的邦交國，若今年4月巴拉圭總統大選變天，斷交國恐再增。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/15 14:09
宏都拉斯共和國駐台大使布羅德（Harold Burgos）赴外交部會談。（圖／中央社）

宏都拉斯共和國駐台大使布羅德（Harold Burgos）赴外交部會談。（圖／中央社）

(台灣英文新聞／政治組　綜合報導）宏都拉斯總統卡蕬楚表態要與中國建交，外交部次長急召該國駐台大使布羅德前往會談，過程僅約半小時，布羅德更是低調自側門離開。

宏都拉斯大使赴台灣外交部對話半小時 側門開溜
友邦宏都拉斯確定變心？台灣外交部：切勿落入中國圈套、做錯誤決定

宏都拉斯與我國建交82載，現任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）上台前就已放話要外交轉向中國，在美國老大哥的調節下看似回心轉意，不料上台不到14個月，卡蕬楚就在推特上公開表示，已指示外長處理和中國建立正式外交關係事宜。多年來的金援可謂肉包子打狗，付諸東流。

此事爆發後，上午外交部次長俞大㵢召見宏國駐台大使布羅德（H.E. Ambassador Harold Efrain Burgos Castro）。根據外交部發言人劉永健表示，俞大㵢表達嚴正關切，以及我方仍願協助宏國的善意，以及點明中國的別有用心無助於宏國人民福祉，「請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套。」

雙方會談僅約半小時，氣氛嚴肅，據悉與來時光明正大不同，布羅德座車離去時自側門低調駛離。

自蔡政府2016年上任以來，我國7年多來已經失去8個邦交國，依序為：聖多美普林西比（2016年）、巴拿馬（2017年）、多明尼加（2018年）、布吉納法索（2018年）、薩爾瓦多（2018年）、索羅門（2019年）、吉里巴斯（2019年）及尼加拉瓜（2021年），宏都拉斯近年來時不時就傳出欲外交轉向的消息，如今將成為7年來第9個斷交國。

然而，今年台灣的外交任務面臨嚴峻挑戰不只如此。另一邦交國巴拉圭也恐面臨斷交危機。今年4月該國將舉行總統大選，反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre ）曾放話要為大豆、牛肉出口爭取市場，轉向與中國建交。儘管現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）今年2月訪台時，強調若下屆總統選擇與台灣斷交，將是「一個歷史性的錯誤」，但若變天也恐將成為下一個宏都拉斯。

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更新時間 : 2023-03-15 16:54 GMT+08:00

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