（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）前行政院發言人陳宗彥遭控接受性招待風波，台北市議員徐巧芯上月(2月) 前往台北地檢署告發陳宗彥涉及貪污。北檢已簽分他字案偵辦，並於29日傳喚告發人徐巧芯釐清告發意旨。

2月22日，徐巧芯前往北檢告發陳宗彥涉及貪污，她指出，貪污治罪條例追訴期長達25年，此案發生在10多年前，仍在法律追訴期內；另外，檢察官當年僅簽結此案，並未做出任何處分，盼藉由告發了解最後結果是起訴或不起訴。

針對媒體報導行政院發言人陳宗彥11年前曾喝花酒疑雲，陳宗彥2月17日下午在行政院強調，擔任台南市議員與市府等相關職務從未被檢調約談、偵辦、調查。(中央社檔案照)

徐巧芯表示，這次事件披露後，包括陳宗彥自己的舉動及外界討論，因此有新證據曝光，雖然法務部表示會重新調查，但不知道如何查、查到什麼程度，因此她希望藉由告發時提供的新證據，來釐清南檢是否有縱放陳宗彥的嫌疑。

全案起於，陳宗彥遭爆料疑11年前接受特種行業性招待，上月請辭行政院發言人一職獲准；台南地檢署當年簽分他字案偵辦陳宗彥涉貪污案，檢察官認定查無具體不法事證，於民國104年8月31日簽結，引發議論。

中央社報導，台灣高檢署上月指派主任檢察官賴哲雄南下調查，並公布調查結果，高檢署認為當年南檢偵辦程序無違失，無積極事證認定陳宗彥涉犯貪污罪；至於媒體報導，當年南檢未查明陳宗彥涉犯貪瀆罪部分，已由南檢另分他字案調查。

【性招待疑雲】告發陳宗彥涉貪 台北地檢署3/29傳徐巧芯出庭