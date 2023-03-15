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友邦宏都拉斯確定變心？台灣外交部：切勿落入中國圈套、做錯誤決定

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/15 11:37
宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）2022年1月27日舉行就職典禮時，台灣副總統賴清德曾親赴參加。(圖/美聯社)

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）2022年1月27日舉行就職典禮時，台灣副總統賴清德曾親赴參加。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台灣友邦宏都拉斯欲與中國建交，外交部今（15）日上午回應，已掌握訊息，並已向宏國政府表達嚴正關切，並呼籲該國謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於推特宣布與中國發展官方關係事，她在選前就已放話要跟中國建交，上台執政後一度因為美國回心轉意，然而今年1月下旬，其丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）表示，宏國應恢復與中國的外交關係。先前外媒總統蔡英文3月底將出訪瓜地馬拉、貝里斯，行程並未包括宏都拉斯，可見一斑。

外交部今日發布新聞稿表示，已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

外交部強調，宏都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定。

外交部強調，會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。

友邦宏都拉斯欲轉向中國？台灣外交部：切勿落入中國圈套、做錯誤決定
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斷交危機

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