俄國撞毀無人機美國未稱「非法」？ 專家分析：若依武裝衝突法俄可行此舉

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）一架俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰鬥機於中歐時間14日撞擊一架美軍MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）的螺旋槳，導致該架無人機墜毀黑海。美方譴責俄國不安全及魯莽行徑；俄國重申美國無人機無權接近俄國邊界、否認雙方有碰撞，但強調無意與美國對抗。專家則點出，美國並未稱俄方「非法」攔截，根據武裝衝突法，俄國可能有權終止美方以無人機協助烏克蘭進行監視。

發生何事？美國俄國各執一詞

CNN、衛報報導，美國歐洲司令部聲明指出，MQ-9在黑海的國際水域上空進行例行任務時，遭2架蘇愷-27攔截約半小時，期間1架蘇愷-27多次向無人機傾倒燃料，並以「魯莽、不環保、不專業的方式」飛到MQ-9前面。

聲明指出，在中歐時間14日早上7點多，該架蘇愷-27撞上MQ-9的螺旋槳，「導致美國部隊不得不在國際水域將MQ-9擊落」。

五角大廈的發言人賴德（Patrick Ryder）表示，撞上MQ-9無人機的蘇愷-27基可能已經受損。美國駐歐洲空軍（USAFE）司令詹姆斯．漢克（James Hecker）則在聲明中指出， 「事實上，俄國人這樣不安全及不專業的行為幾乎導致兩架飛機墜毀。」

俄國國防部則否認有任何接觸及碰撞，並表示，美國無人機進入「特別軍事行動區」，朝「俄羅斯聯邦國家邊界方向」飛行。後來美國無人機飛行種況失控，並失去高度，與水面相撞，俄方緊急暫停蘇愷-27戰鬥機的任務，並安全返回基地。據悉，蘇愷-27降落在俄佔克里米亞的一個空軍基地。

這是俄烏戰爭爆發逾一年以來，俄國與北約陣營首度發生實體衝突 。美國歐洲司令部也在聲明中警告，「俄國飛行員這些攻擊性行動具危險性，可能導致誤判與意外的升級。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）指出，儘管一直有其他此類攔截，這次攔截特別值得注意，因為它「不安全且不專業」，造成美機墜毀，「因此在這方面顯得獨特」，他還表示，國務院將會與俄國對等部門直接交涉、表達對此事的關切。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則告訴記者，國務院已召喚俄國大使表達抗議，美國大使也已向俄羅斯外交部提出「強烈抗議」。他指出，這起事件顯然違反國際法。

俄羅斯駐美大使安托諾夫前往國務院商討半小時後表示，俄羅斯不欲與美國對抗，但美國飛機無權靠近俄羅斯邊境。他強調該無人機打擊能力高達1700公斤炸藥有效載重的威脅性，並重申，俄羅斯飛行員在行動中專業，沒有接觸無人機，俄軍戰機也沒有使用任何武器。

專家怎麼看？

美國國防智庫蘭德公司（Rand Corporation）高級政策研究員的馬西科特（Dara Massicot）表示，此只是多年來俄軍發出「脅迫性信號」的事件中最新的一件。這是她首次知道俄國飛機向北約飛機傾倒燃料，這符合一個更大模式，即在「太接近一個平台之前升級信號。」

她在推特上表示，「在此情形下，據說蘇愷-27飛行員擊中了（MQ-9的）螺旋槳，損壞了MQ-9－可能是一次傳遞，旨在迫使它改變路線，太靠近了。」

We've done research on Russian coercive signaling, which today's MQ-9/SU-27 incident was. It's a close pass that went bad. There are patterns of how Russian platforms intercept U.S. or NATO platforms operating near Russia but in international airspace/waters. Context below. https://t.co/Kq2sTHwE5c — Dara Massicot (@MassDara) March 14, 2023

聖母大學法學院教授、國際法與武力使用問題專家歐康內爾（Mary Ellen O’Connell）表示，俄國飛行員傾倒燃料和擊落無人機，「進一步汙染了脆弱的黑海」，但她點出，美國並沒有稱此次攔截為「非法」。

歐康內爾表示，很有可能，MQ-9「正在為烏克蘭進行監視」，「根據武裝衝突法，俄國可以破壞這種援助。」