俄國撞毀無人機美國未稱「非法」？ 專家分析：若依武裝衝突法俄可行此舉

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)一架俄羅斯蘇愷-27(Su-27)戰鬥機於中歐時間14日撞擊一架美軍MQ-9死神無人偵察機(MQ-9 Reaper)的螺旋槳,導致該架無人機墜毀黑海。美方譴責俄國不安全及魯莽行徑;俄國重申美國無人機無權接近俄國邊界、否認雙方有碰撞,但強調無意與美國對抗。專家則點出,美國並未稱俄方「非法」攔截,根據武裝衝突法,俄國可能有權終止美方以無人機協助烏克蘭進行監視。

發生何事?美國俄國各執一詞

CNN、衛報報導,美國歐洲司令部聲明指出,MQ-9在黑海的國際水域上空進行例行任務時,遭2架蘇愷-27攔截約半小時,期間1架蘇愷-27多次向無人機傾倒燃料,並以「魯莽、不環保、不專業的方式」飛到MQ-9前面。

聲明指出,在中歐時間14日早上7點多,該架蘇愷-27撞上MQ-9的螺旋槳,「導致美國部隊不得不在國際水域將MQ-9擊落」。

五角大廈的發言人賴德(Patrick Ryder)表示,撞上MQ-9無人機的蘇愷-27基可能已經受損。美國駐歐洲空軍(USAFE)司令詹姆斯.漢克(James Hecker)則在聲明中指出, 「事實上,俄國人這樣不安全及不專業的行為幾乎導致兩架飛機墜毀。」

俄國國防部則否認有任何接觸及碰撞,並表示,美國無人機進入「特別軍事行動區」,朝「俄羅斯聯邦國家邊界方向」飛行。後來美國無人機飛行種況失控,並失去高度,與水面相撞,俄方緊急暫停蘇愷-27戰鬥機的任務,並安全返回基地。據悉,蘇愷-27降落在俄佔克里米亞的一個空軍基地。

這是俄烏戰爭爆發逾一年以來,俄國與北約陣營首度發生實體衝突 。美國歐洲司令部也在聲明中警告,「俄國飛行員這些攻擊性行動具危險性,可能導致誤判與意外的升級。」

白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)指出,儘管一直有其他此類攔截,這次攔截特別值得注意,因為它「不安全且不專業」,造成美機墜毀,「因此在這方面顯得獨特」,他還表示,國務院將會與俄國對等部門直接交涉、表達對此事的關切。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)則告訴記者,國務院已召喚俄國大使表達抗議,美國大使也已向俄羅斯外交部提出「強烈抗議」。他指出,這起事件顯然違反國際法。

俄羅斯駐美大使安托諾夫前往國務院商討半小時後表示,俄羅斯不欲與美國對抗,但美國飛機無權靠近俄羅斯邊境。他強調該無人機打擊能力高達1700公斤炸藥有效載重的威脅性,並重申,俄羅斯飛行員在行動中專業,沒有接觸無人機,俄軍戰機也沒有使用任何武器。

專家怎麼看?

美國國防智庫蘭德公司(Rand Corporation)高級政策研究員的馬西科特(Dara Massicot)表示,此只是多年來俄軍發出「脅迫性信號」的事件中最新的一件。這是她首次知道俄國飛機向北約飛機傾倒燃料,這符合一個更大模式,即在「太接近一個平台之前升級信號。」

她在推特上表示,「在此情形下,據說蘇愷-27飛行員擊中了(MQ-9的)螺旋槳,損壞了MQ-9-可能是一次傳遞,旨在迫使它改變路線,太靠近了。」

We've done research on Russian coercive signaling, which today's MQ-9/SU-27 incident was. It's a close pass that went bad. There are patterns of how Russian platforms intercept U.S. or NATO platforms operating near Russia but in international airspace/waters. Context below. https://t.co/Kq2sTHwE5c