飯後僅需漱口、刷牙不用牙膏、泡泡越多越乾淨？揭露台灣人常見5大NG口腔保健迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）根據世界衛生組織（WHO）2022年發布的調查，全球約有35億的人口患有口腔疾病，也是人類最常見的非傳染性疾病。在3月20日世界口腔健康日前夕，中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧醫師提出民眾常有的5大錯誤牙齒保健迷思，例如「飯後漱口」、「刷牙不用牙膏」、「牙膏泡泡越多越好」等。

根據2022年11月WHO最新發表的全球口腔健康資訊，口腔疾病是300多種常見疾病的第一名，目前全球約有35億人口罹患口腔疾病，其中最常見的口腔疾病為「恆牙未治療齲齒」，約佔57.1%（約20億人口），其次為「嚴重牙周疾病」佔20%（約10億人口）、「乳牙未治療齲齒」佔14.6%（約5.1億人口），以及「全口缺牙」8.8%（約3.1億人口）。

中華民國家庭牙醫學會黃耀慧副理事長強調，口腔疾病導致的影響不是只有疼痛、功能喪失而已，口腔跟全身健康也互有關連；再者，口腔疾病也會導致自信心喪失、焦慮等心理症狀，也會影響社交互動、生產力降低以及醫療處置的時間與費用，這些都是因疾病而產生的負擔。因此，口腔健康無疑持續成為全球關注的焦點議題。

為了幫助民眾維持良好口腔健康，黃耀慧也提出民眾常見的5大牙齒保健錯誤迷思，包含「刷牙不用牙膏」、「飯前洗手，飯後漱口」、「刷完牙要勤漱口」、「牙膏泡泡越多，清潔效果越好」、「越用力刷牙越乾淨」等。

黃耀慧解釋，單用清水漱口，只是將食物殘渣沖掉，無法清除口中細菌和牙菌斑，建議每次飲食後，應使用含氟牙膏刷牙，且不要刷太用力，以免傷害琺瑯質和牙齦，

若不方便刷牙可在餐後嚼食兩顆無糖口香糖20分鐘來取代，從倫敦國王學院連續三年發表的實證醫學文獻來看，藉由咀嚼的動作刺激唾液腺分泌唾液，可以降低牙菌斑與致齲菌數量，並有效減少28%蛀牙發生率。

黃耀慧進一步說明，傳統的觀念以為牙膏所產生的泡泡越多，清潔效果越佳，但其實泡泡並沒有任何清潔效果，使用牙膏的目的是其所含的氟化物可預防蛀牙，因此為了讓氟化物能停留在牙齒表面達到預防蛀牙的功效，建議刷完牙後，將口中泡泡吐掉後，少量漱口即可。

市面上牙刷琳瑯滿目，挑選對的牙刷可達到事半功倍的效果，黃耀慧建議，選擇刷頭較小，刷毛的軟硬度偏向中等或軟毛尤佳，且刷毛排列踩錯位排列式、較稀疏的款式，更有效去除牙縫中的食物殘渣。

飯後僅需漱口、刷牙不用牙膏、泡泡越多越乾淨？揭露台灣人常見5大NG迷思