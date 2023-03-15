【2024大選】賴清德今上午登記參加民進黨總統初選　高呼: 讓台灣成為民主世界的MVP!

更新時間: 2023-03-15 10:35

首次發稿: 2023-03-15 10:07

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨主席賴清德今天(15日) 上午前往中央黨部登記參加民進黨總統初選，強調自己堅定參選的決心! 他致詞時更說: 希望台灣成為民主世界的MVP!

賴清德今天上午是在2024提名策略小組召集人、屏東縣前縣長潘孟安陪同下，親自前往中央黨部，繳交新台幣500萬元保證金，完成參與總統初選的登記。

(上圖與下圖, 台視新聞直播截圖)

他在完成登記後致詞表示: 今年1月18日他懷著戒慎恐懼的心情接任民進黨黨主席，希望團結黨內，擦亮「勤政、清廉、愛鄉土」的招牌，重新贏得人民的信任與支持。

賴清德感謝中執會推動黨務革新，積極回應社會期待，更要感謝南投鄉親給予立委蔡培慧「為南投爭一口氣」的機會，也給予民進黨重新出發、承擔使命的力量。



今天他則是以無比堅定的心，參與民進黨總統初選。賴清德強調，希望人民支持他打擊黑、金、槍、毒的信念。 他同時指出，大家必須團結一致，持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全，「請給我機會帶領國家、團結國人，一起拚經濟、護民主、強國防、保和平」。

最後他高呼，「此時此刻我們都是台灣隊，Team Taiwan，挺台灣，讓我們一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP！」(編按: MVP為棒球術語, 意為: 最有價值球員）

行政院長陳建仁: 會把工作做好

不會去登記初選

國民黨立委昨關切行政院長陳建仁是否也會登記。陳建仁14日表示，他擔任行政院長就是要為2300萬人服務，做公僕中的公僕，會把工作做好，不會去登記。

民進黨總統初選起跑，從13日至17日進行領表登記，賴清德陣營13日已派人領表，賴清德本人預計15日赴中央黨部登記，並發表簡短談話。

立法院會昨(14日) 繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。包含國民黨立委傅崐萁、江啟臣等人，都關心陳建仁是否會領表登記參加總統初選。

陳建仁在列席備詢時回應立委詢問時表示，他擔任行政院長就是要為2300萬人服務，做公僕中的公僕，「我會把我工作做好，我不會去登記」。

副總統賴清德昨晚宴請正國會成員；立委陳歐珀、莊競程等人會後表示，全力支持賴清德登記黨內初選，帶領大家贏得2024選舉。

賴清德近期陸續邀各派系餐敘，晚間由正國會成員打頭陣。與會人士表示，總統府秘書長林佳龍、中常委陳茂松、前立委高志鵬、立委林岱樺、陳秀寳、陳瑩、蔡適應、陳歐珀、莊競程、吳琪銘等人出席副總統官邸晚宴，民進黨2024提名策略小組召集人潘孟安也與會。

根據中央社，陳歐珀會後轉述，餐敘氣氛非常好，大家都很清楚民進黨的使命就是守護台灣、團結勝選、實踐對人民承諾，大家肯定賴清德上任黨主席以來推動的黨務改革，正國會也支持賴清德參選2024。

陳歐珀表示，面對中國強大武力與侵略野心，台灣人民要提高警覺，2024絕對是台灣很重要的一次選舉，賴清德特別叮嚀大家一定要團結。

莊競程會後受訪指出，會中氣氛很好，大家展現團結，一致全力支持賴清德登記民進黨總統初選，帶領大家贏得2024選舉，總統勝選、立委過半。

莊競程提到，賴清德勉勵大家，民進黨的改革，要讓人民看到民進黨的清廉、理想及目標；如何讓人民相信、在2024選舉再取得人民信任，贏得總統跟立委選舉，這對國家安全很重要，也期許大家在黨改革過程，「我們都聽民意」。

吳琪銘說，面對2024選舉，賴清德希望大家團結，就像這次南投立委補選一樣，全黨團結才打贏選戰。

與會者轉述，賴清德表達希望自己登記後能順利被提名，未來每一位立委競選總部的成立，他能以總統候選人身分到場。

與會者轉述，大家在餐會中聊到，民進黨中執會近日通過「誠信條款」，屢遭國民黨批評，但其實在野黨的批評並不正確，因為民進黨以前就有任期1/2條款，而且誠信條款是要讓民進黨更進步，不是要去約束國民黨，請國民黨不要害怕。

與會者轉述，餐會中有人建議賴清德，未來若總統勝選，對於人才晉用要考慮多方面狀況，且後疫情時代要多注意民生議題，因為台灣中小企業眾多，受到很大影響。此外陳歐珀也向賴清德建議，總統蔡英文推動的前瞻基礎建設計畫，有很多是地方的重大建設，希望賴清德當選總統後，進行中的案子能延續並且繼續推動。

前副總統呂秀蓮:我的時代已過去

給予賴清德加油跟祝福

針對副總統賴清德將在15日登記民進黨總統初選，前副總統呂秀蓮昨(14日) 表示，她給予賴清德加油跟祝福，賴清德的行政資歷非常完整，各方面都可以讓大家檢驗。她還說，「我的時代已經過去」。

呂秀蓮14日上午赴立法院拜會民進黨、國民黨及台灣民眾黨黨團，宣傳於19日舉辦的「民間國是會議」。

呂秀蓮在拜會民進黨團時，媒體詢問關於賴清德參選總統。她說，希望全民可以選出最好的國家領導人，尤其現在民進黨內一片團結、一片和諧，自己跟賴清德同樣身為副總統，在同事之誼，當然會格外給他加油跟祝福；賴清德從政資歷完整，「各方面可以檢驗，祝福他」。

媒體詢問會否去領表參選，呂秀蓮表示，「我的時代已經過去」，讓年輕人來加油，而年輕人也不要過度強調世代交替，應該可以換個詞叫「世代接力」，因為任何事情，老中青都應世代接替或接力。

呂秀蓮表示，3月19日將於台北國際會議中心召開超越黨派、族群、宗教的第一場「民間國是會議」；第一輪將分別在北中南分區舉辦，再擇期召開全國國是會議，內容包括「國家安全態勢、美中對台戰略、兩岸政黨角力與台灣共識的建構」四大專題。

呂秀蓮拜會國民黨立院黨團時，黨團總召曾銘宗向呂秀蓮說，民進黨執政6年多來，每次遭遇重大事件都說朝野要團結對外，但都只淪為口號，國民黨團大方向贊成呂秀蓮召開民間國是會議理念，也會鼓勵國民黨立委踴躍參加。

民眾黨團總召邱臣遠則向呂秀蓮表示，近年國際局勢變化，台灣處於美、中對抗前線，面臨重大安全風險，但目前藍綠兩黨兩岸政策偏頗，如何凝聚主流民意至關重要；感謝呂秀蓮邀訪，民眾黨團將做後續安排。

【2024大選】賴清德今上午登記參加民進黨總統初選 高呼: 讓台灣成為民主世界的MVP!