【更新】台灣友邦宏都拉斯總統　尋求與中國建立正式關係

更新時間: 2023-03-15 09:39

首次發稿: 2023-03-15 08:47

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣的中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro, 又譯卡斯楚）台灣時間15日在推特(如下) 發表聲明說，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。

這是否意味宏都拉斯將與台灣斷交, 後續發展值得密切關注!

卡蕬楚在2021年競選總統期間，就曾揚言將與中國建交。副總統賴清德去年曾出訪宏都拉斯，參加新任總統卡蕬楚就職典禮，並與卡蕬楚會面。當時賴清德強調，希望台、宏未來一定加強合作，卡蕬楚則希望兩國未來繼續維持邦誼。

He instruido al Canciller Eduardo Reina, para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China, como muestra de mi determinación para cumplir el Plan de Gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) March 14, 2023

事實上今年1月中，台宏邦交生變議題就受到關注。宏都拉斯媒體Paradigma在1月8日報導，宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）表示，宏國應恢復與中國的外交關係。

宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）為尋求帕圖卡（Patuca）水力發電站工程金援，去年(2022年) 12月31日也與中國外交部副部長謝鋒會面磋商。

中央社今年1月13日報導，駐宏國大使張俊菲1月11日代表台灣應邀與美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）、美國駐宏國大使杜古（Laura Dogu）、宏國外長雷伊納及教育部長Daniel Sponda等人在宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）市共同主持計畫啟動儀式(下圖) 。

台灣今年1月應邀參與美國國際開發總署（USAID）協助宏都拉斯重建學校計畫，駐宏國大使張俊菲（上圖右3）與美國國務次卿澤雅（左3）、美國駐宏國大使杜古（右5）、宏國外長雷伊納（左1）及教育部長Daniel Sponda（左2）等人共同主持計畫啟動儀式。（外交部提供）中央社檔案照片

外交部指出，本案計畫是由美國政府在1月10日美宏戰略暨人權對話會議中提出，目的在協助宏都拉斯重建1萬2000所學校的基礎設施，創造更安全的學習空間，以提升宏國基礎教育普及率與教育環境。

該計畫將由美國國際開發總署提供3300萬美元執行，並邀請台灣參與。政府考量此計畫有助宏國整體國家進步與發展，嘉惠青年學子及宏國家庭生計，因此響應美方倡議捐贈200萬美元。

外交部當時表示，宏都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，台灣多年來在宏國推動各項裨益國計民生的合作計畫，廣獲宏國朝野各界支持與肯定。未來台灣將持續結合理念相近國家的力量，共同協助宏國的國家發展。

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