台南遠東香格里拉人氣自助餐廳「遠東Café」「義食．味旅」限時快閃16天

風靡全世界的「西餐之母」義大利料理，原汁原味台南限時登場！台南遠東香格里拉自助餐廳－「遠東Café」於3月15日至31日推出「義食‧味旅」饗宴，由飯店義籍行政主廚歐瑪(Omar Ugoletti)親獻家鄉經典料理，其中「新鮮現做義大利麵」更是不能錯過，消費者可自行選擇主廚獨門醬汁客製化搭配，風味十足、別具特色，傳遞「簡單，自然健康美味」！

擅長使用低溫烹調技法詮釋食材純粹美味的Omar主廚，二十多年的廚藝生涯，旅居歐洲、澳洲和亞洲，並在奢華酒店和米其林星級餐廳紮實豐富的歷練。「我的烹飪風格是融合現代與傳統的義大利料理。最關鍵當然是必須好吃。然而，一道菜如果看起來不具吸引力，沒有人會想吃，所以視覺上也一定要用心。」Omar說道。

「義食‧味旅」最大的亮點，就是「新鮮現做義大利麵」，以杜蘭小麥粉、義大利〝00〞號通用麵粉，加入雞蛋混合，經反覆折疊與揉捏麵糰至一定筋度，按下麵團時會緩慢回彈。「觸感必須像觸摸耳垂般的柔軟細膩」Omar說道，壓平後再放入製麵機手動切割為「經典手工麵」及「寬帶麵」；以新鮮墨魚汁拌入麵糰，製成帶有天然烏黑色澤的「手工墨魚麵」，手工現做麵條過程繁複且耗時，濕度、時間跟厚薄度都是關鍵，有別於坊間販售的義大利麵，口感Q彈、有嚼勁且帶有清新小麥香氣。

手工義大利麵搭配Omar主廚自製五款醬料，風味更是一絕！分別為以番茄為基底加入鮮蝦、烏賊、鯛魚燉煮的濃郁海味「番茄海鮮醬」；將番茄、胡蘿蔔、洋蔥快炒後，與牛絞肉慢火燉煮出經典鹹香「波隆那肉醬」；特選白酒、迷迭香、百里香等香料調味鴨胸，再搭配番茄、黑橄欖與高湯熬製出香氣四溢「番茄橄欖鴨香醬」；極簡美味「培根蛋黃醬」及清爽順口「義式青醬」為饕客帶來最道地的用餐體驗！

除「新鮮現做義大利麵」與「主廚自製醬料」外，「義食‧味旅」饗宴還有別具特色的經典料理，包含義大利國民美食「披薩餃」，獨特半月造型包裹火腿、番茄、蘑菇等內餡與特製醬汁進爐窯烤，多層次風味令人垂涎不已。源自羅馬傳統名菜「脆皮豬肉捲」，以油花分布均勻的梅花豬肉醃製後，經低溫烹調、風乾、爐烤等繁複工序，外層酥脆，入口後散發迷人香氣，令人難以忘懷。香辣帶勁「義式憤怒醬肉丸」靈魂在於那迷人醬汁，主廚選用辣椒、大蒜、櫻桃番茄和橄欖油等香料秘製而成，淋上手工Q彈肉丸相當對味。另有海味十足的「香辣番茄淡菜」與「烤鱸魚馬鈴薯」。

餐後來杯「西西里咖啡」搭配義式「提拉米蘇」作為結尾；享受美饌之餘，少不了美酒陪襯，平日晚餐供應經典「內格羅尼」調酒，假日午、晚餐則提供精選葡萄酒，優雅感受酒香與美食相融帶來的驚喜餘韻！**飲酒勿開車，未滿十八歲者，禁止飲酒**

台南遠東香格里拉「遠東Café」自助餐廳，3月15日至31日午、晚餐限時推出「義食‧味旅」饗宴，活動期間平日晚餐供應經典「內格羅尼」調酒，假日午、晚餐則提供精選葡萄酒，享受美食之際，同時享受微醺時光！