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美國矽谷銀行倒閉　謝金河：美因暴力升息弄死自己

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/14 18:10
矽谷銀行（SVB）10日無預警倒閉令灣區新創圈一片錯愕，也考驗許多新創公司危機處理能力。（圖／中央社）

矽谷銀行（SVB）10日無預警倒閉令灣區新創圈一片錯愕，也考驗許多新創公司危機處理能力。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）美國矽谷銀行（SVB）倒閉，引發許多投資人恐慌，道瓊工業指數連五日收黑，許多人都擔憂會再次引發金融危機，謝金河今（14）日於臉書上發文表示，此次風波不至於引發全球性金融危機，還指出SVB倒閉的最直接原因為暴力升息，此事件可能會讓FED暴力升息手段暫緩。

財信傳媒董事長謝金河今日針對SVB破產倒閉風波提出看法，貼文以「矽谷銀行燃燒自己，照亮別人！」為題。

謝金河表示，許多人擔心這是2008年次貸危機雷曼兄弟的翻版，但他認為，這次的內容、格局皆不相同，不至於引發全球性金融危機，且美國財政部第一時間由聯邦存款保險公司（FDIC）接手，保障存款戶安全，滙豐控股也收購矽谷銀行倫敦子公司，看起來風暴迅速止住，只剩加州像FRC，EWBC的地區性銀行。

謝金河說道，SVB破產立即影響了13日的歐洲股市，造成法國、西班牙、德國、英國股市下跌，但美國股市在反映幾天後已較淡定。

謝金河指出，SVB事件可能會讓聯準會（FED）暴力升息手段稍微停下腳步，這次SVB倒閉風波最直接原因為「暴力升息」，升息是打擊通膨的必要手段，但美國為全球最大債務人，利率不變升高，反而弄死自己，美國財政部長葉倫這陣子突然變鴿派，她的壓力無限大，這次SVB破產，她反而有機會喘口氣。

謝金河說，SVB事件讓美國公債殖利率全面下滑，油價全面下跌，美元指數回落，比特幣反而大漲3300美元，SVB的破產似乎帶給金融市場峰迴路轉的不同氣象，有點「燃燒自己、照亮別人」的味道。另外也說道，SVB是標普500成份股之一，可以說倒就倒，手法乾淨俐落，這跟中國一大堆房企已經變殭屍，卻不能倒，又成了強烈對比。
美國
矽谷銀行
謝金河

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更新時間 : 2023-03-14 21:47 GMT+08:00

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