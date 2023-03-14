時隔1年半腸病毒71型再現蹤　2023年慎防台灣大流行　重症前兆、預防方法一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）繼前年（2021）秋天後，國內新增2例腸病毒71型輕症確定病例，分別為1歲男童及4歲女童，由於腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，疾管署提醒，一旦家中幼兒出現重症前兆病徵，應儘速送至醫院治療。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名個案均居住於北部，且在3月上旬發病，分別為1歲男童(有發燒、活動力下降症狀)及4歲女童(有發燒、嘴巴出疹且有口腔潰瘍情形)，經住院治療後症狀均已緩解。

林詠青提醒，由於腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，家長及幼兒照顧者特別留意幼兒健康情形，一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送至醫院治療，掌握治療先機。

依據疾管署監測資料顯示，上週(今(2023)年3月5日至3月11日)國內腸病毒門急診就診計2,332人次，較前一週(2,277人次)略升2.4%，近期全國腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，且實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險存在 ，需提高警覺。

林詠青呼籲，時序進入春季，即將進入腸病毒流行期，且國內已近3年未有腸病毒流行疫情，多數學齡前幼童皆未有抗體，提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免與其他幼兒接觸。

此外，腸病毒傳染力強，除了嬰幼兒外，成人也會有感染，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆，且酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效的預防方法為正確勤洗手、使用消毒水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣。

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