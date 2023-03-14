Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

時隔1年半腸病毒71型再現蹤　2023年慎防台灣大流行　重症前兆、預防方法一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/14 17:43
疾管署防疫醫師林詠青提醒，由於腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，家長及幼兒照顧者特別留意幼兒健康情形。（圖／疾管署提供）

疾管署防疫醫師林詠青提醒，由於腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，家長及幼兒照顧者特別留意幼兒健康情形。（圖／疾管署提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）繼前年（2021）秋天後，國內新增2例腸病毒71型輕症確定病例，分別為1歲男童及4歲女童，由於腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，疾管署提醒，一旦家中幼兒出現重症前兆病徵，應儘速送至醫院治療。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名個案均居住於北部，且在3月上旬發病，分別為1歲男童(有發燒、活動力下降症狀)及4歲女童(有發燒、嘴巴出疹且有口腔潰瘍情形)，經住院治療後症狀均已緩解。

林詠青提醒，由於腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，家長及幼兒照顧者特別留意幼兒健康情形，一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送至醫院治療，掌握治療先機。

時隔1年半腸病毒71型再現蹤　2023年慎防台灣大流行　重症前兆、預防方法一次看

依據疾管署監測資料顯示，上週(今(2023)年3月5日至3月11日)國內腸病毒門急診就診計2,332人次，較前一週(2,277人次)略升2.4%，近期全國腸病毒門急診就診人次呈緩升趨勢，且實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險存在 ，需提高警覺。

林詠青呼籲，時序進入春季，即將進入腸病毒流行期，且國內已近3年未有腸病毒流行疫情，多數學齡前幼童皆未有抗體，提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手；若身體不適，應在家休息並避免與其他幼兒接觸。

此外，腸病毒傳染力強，除了嬰幼兒外，成人也會有感染，只是症狀大多輕微，易與一般感冒混淆，且酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效的預防方法為正確勤洗手、使用消毒水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣。

時隔1年半腸病毒71型再現蹤　2023年慎防台灣大流行　重症前兆、預防方法一次看
腸病毒
腸病毒71型
疾管署
嬰幼兒
兒童

相關新聞

兒童中毒事件層出不窮　美國研究：近半數死因與鴉片類藥物有關
兒童中毒事件層出不窮　美國研究：近半數死因與鴉片類藥物有關
2023/03/09 12:15
台北市學齡前兒童健康篩檢開跑　塗氟記得備妥「雙證件」才能享補助
台北市學齡前兒童健康篩檢開跑　塗氟記得備妥「雙證件」才能享補助
2023/03/06 17:10
流感增8例重症、4死 9成沒打疫苗！南台灣30多歲男因敗血症、肺炎過世
流感增8例重症、4死 9成沒打疫苗！南台灣30多歲男因敗血症、肺炎過世
2023/02/22 12:25
嬰兒配方奶標榜增強免疫力、有助大腦發育！研究：大多無科學論證
嬰兒配方奶標榜增強免疫力、有助大腦發育！研究：大多無科學論證
2023/02/17 10:49
【俄烏戰爭】美國報告控俄國設兒童「再教育營」 襁褓嬰孩也不放過
【俄烏戰爭】美國報告控俄國設兒童「再教育營」 襁褓嬰孩也不放過
2023/02/15 12:28

更新時間 : 2023-03-14 21:47 GMT+08:00

最受歡迎

【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」
遭美國制裁卻出任中國國防部長 李尚福獲拔擢擺明給美國難看
遭美國制裁卻出任中國國防部長 李尚福獲拔擢擺明給美國難看
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議
避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站
避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站