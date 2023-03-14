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台北當代變防空洞！藝術家對戰爭來臨前的準備　暗黑浪漫直搗人性深淵

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/03/14 17:27
常陵個展「戰前準備」自即日起至5月7日台北當代館展出。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

常陵個展「戰前準備」自即日起至5月7日台北當代館展出。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣當代藝術家常陵透過平面繪畫及裝置作品傳達對於疫情、亂世、戰爭的想像，個展「戰前準備」自即日起至5月7日台北當代館展出。

台北當代館一樓展間變成防空洞，擺滿泡麵、礦泉水等民生物資，或是一架粉嫩的色調的戰鬥機躍然畫布上，法國國立巴黎高等藝術學院畢業的常陵，針對戰爭來襲前的準備很浪漫，整個展間漆上時尚Tiffany綠，一片春意盎然，但卻是對死亡的探討。

身為悍圖社一員，常陵以五花肉系列最為人知，此次展出《大玄玄社會》系列近百件作品，是藝術家長年創作發展的主要軸線，由新生代策展人林郁晉策劃，畫中主角充斥因戰火而扭曲的面孔、大難將至硬要喝一杯的人們，看似嚴肅卻又荒謬至極，直搗社會裡被虛幻現實給裹著的真實慾望，描繪出非現實的另一種狹隘扭曲。

另外，《假性自大》系列作品是常陵在黑白老照片上的創作，自20年前開始陸續收集，有些是家族留傳、有些是老眷村拆遷後所拾起，黑白照片時空停留在1940年代的台灣庶民生活，抽象地自我膨脹成一段自大的「換歷史」，將照片充滿見證性的紀錄，重新拼湊覆蓋上個人的主觀記憶。

展覽座談將於4月8日舉行，策展人將擔任主持人，常陵及波法藝術主持人盧立偉將針對「戰前的繪畫當代性」展開對談，場次有限開放民眾免費參加，需事先報名，詳情請前往官網查詢。
台北當代
常陵

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更新時間 : 2023-03-14 21:47 GMT+08:00

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