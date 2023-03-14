Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

台北凱撒大飯店 白色情人節愛戀雙重享受

By 台灣英文新聞
2023/03/14 17:27
圖／台北凱撒大飯店
圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

圖／台北凱撒大飯店

台北凱撒大飯店白色情人節推出住房、餐飲超值優惠，即日起至3/31預訂【2023饗愛你】戀愛假期住房專案，雙人入住悠遊客房、綺幻客房，享異國自助晚餐兩客，每房濃情蜜意價3,520元起；連續入住兩晚5,200元起，每晚一人只要1,300元起，再送凱撒蛋糕房200元抵用券。奢華升等成站前套房，每晚只要5,520元起！3/14至3/31 Checkers自助晚餐甜蜜優惠價，雙人可享晚餐75折；更加碼身份證上含有『520』三個數字，即可享用當晚我愛你價格520元+10%(限本人，需雙人成行)。餐廳拍照、打卡並上傳到社群媒體，或活動期間用餐加入Line會員，還可享有另一次午晚餐75折優惠。

台北凱撒推白色情人節【2023饗愛你】戀愛假期，即日起至3/31前預約訂房，雙人入住悠遊客房、綺幻客房，享異國自助晚餐兩客，每房濃情蜜意價3,520元起；連續入住兩晚5,200元起，每晚一人只要1,300元起，再加碼贈送凱撒蛋糕房200元抵用券。想為彼此感情加溫寵愛對方，立即奢華升等成站前套房，享受客房寬敞舒適感，絕佳台北車站站前美景盡收眼底，台北市的日與夜、車水馬龍都在您的腳下，入住站前套房也只要5,520元起，戀愛假期住房專案還可加購高鐵票享7折優惠！

Checkers自助餐廳晚餐時段推出『我愛你專案活動』甜蜜優惠價，雙人可享晚餐75折；快邀請情人、家人、朋友或同事倆倆雙雙共進晚餐，更加碼身份證上含有『520』三個數字，即可享用當晚我愛你價格520元+10%(限本人，需雙人成行)，品嚐美食帶來的幸福感。餐廳拍照、打卡並上傳到社群媒體，或活動期間用餐加入Line會員，還可享有另一次午晚餐75折優惠。Buffet餐檯可享用歐陸美饌佳餚，英式爐烤現切牛排、主廚推薦季節限定現流鮮魚、愛爾蘭燉豬肉、香料烤雞、維吉尼亞火腿等，及各式異國料理，像鮭魚生魚片、壽司、牛肉湯、酸菜白肉鍋、台式酥炸排骨酥、十幾種招牌美味一次滿足，還可享紅白酒、啤酒暢飲。饗愛假期搭配美食饗宴，整個三月都是情人節。

更新時間 : 2023-03-14 21:47 GMT+08:00

最受歡迎

【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」
遭美國制裁卻出任中國國防部長 李尚福獲拔擢擺明給美國難看
遭美國制裁卻出任中國國防部長 李尚福獲拔擢擺明給美國難看
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議
避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站
避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站