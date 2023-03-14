台北凱撒大飯店 白色情人節愛戀雙重享受

台北凱撒大飯店白色情人節推出住房、餐飲超值優惠，即日起至3/31預訂【2023饗愛你】戀愛假期住房專案，雙人入住悠遊客房、綺幻客房，享異國自助晚餐兩客，每房濃情蜜意價3,520元起；連續入住兩晚5,200元起，每晚一人只要1,300元起，再送凱撒蛋糕房200元抵用券。奢華升等成站前套房，每晚只要5,520元起！3/14至3/31 Checkers自助晚餐甜蜜優惠價，雙人可享晚餐75折；更加碼身份證上含有『520』三個數字，即可享用當晚我愛你價格520元+10%(限本人，需雙人成行)。餐廳拍照、打卡並上傳到社群媒體，或活動期間用餐加入Line會員，還可享有另一次午晚餐75折優惠。

台北凱撒推白色情人節【2023饗愛你】戀愛假期，即日起至3/31前預約訂房，雙人入住悠遊客房、綺幻客房，享異國自助晚餐兩客，每房濃情蜜意價3,520元起；連續入住兩晚5,200元起，每晚一人只要1,300元起，再加碼贈送凱撒蛋糕房200元抵用券。想為彼此感情加溫寵愛對方，立即奢華升等成站前套房，享受客房寬敞舒適感，絕佳台北車站站前美景盡收眼底，台北市的日與夜、車水馬龍都在您的腳下，入住站前套房也只要5,520元起，戀愛假期住房專案還可加購高鐵票享7折優惠！

Checkers自助餐廳晚餐時段推出『我愛你專案活動』甜蜜優惠價，雙人可享晚餐75折；快邀請情人、家人、朋友或同事倆倆雙雙共進晚餐，更加碼身份證上含有『520』三個數字，即可享用當晚我愛你價格520元+10%(限本人，需雙人成行)，品嚐美食帶來的幸福感。餐廳拍照、打卡並上傳到社群媒體，或活動期間用餐加入Line會員，還可享有另一次午晚餐75折優惠。Buffet餐檯可享用歐陸美饌佳餚，英式爐烤現切牛排、主廚推薦季節限定現流鮮魚、愛爾蘭燉豬肉、香料烤雞、維吉尼亞火腿等，及各式異國料理，像鮭魚生魚片、壽司、牛肉湯、酸菜白肉鍋、台式酥炸排骨酥、十幾種招牌美味一次滿足，還可享紅白酒、啤酒暢飲。饗愛假期搭配美食饗宴，整個三月都是情人節。