2023 TaiSPO台灣國際運動及健身展　新策略助力產業鏈結市場商機

由外貿協會所主辦的「TaiSPO台灣國際運動及健身展」3月22日至25日將於台北南港展覽2館展出。該展前身為具40年歷史的「台北國際體育用品展」，因應全球健身與運動科技趨勢發展，自今年起翻新展名，以全新三大主軸「健．日常」、「續．生活」、「動．科技」聚焦運動健身、永續生活、智慧科技，助力參展企業鏈結國際市場商機。貿協表示，此次展覽與「台北國際自行車展」同期展出，截至目前兩展合計已獲來自90個國家、4000名國際買主預登。

外貿協會秘書長王熙蒙於今(14)日展前記者會表示，今年展覽力推「新生態」、「新趨勢」及「新結盟」三新策略。今年展覽採「新生態」以情境式展區取代過去產品分類展區，擴大產業生態系想像空間，橫向鏈結同一運動情境下的多元產品，如Outdoor Taipei 戶外展區集結露營車、帳篷、釣具及越野自行車、休旅車等，打造親子共遊戶外休閒空間，呈現複合式戶外運動文化。

「新趨勢」則推出兩大全新專區，包括國內知名健身器材大廠喬山、岱宇皆參與展出的「Sports Tech運動科技專區」，以導入AI、大數據分析、雲端運算應用健身運動產品及服務為核心，提供參觀者體驗效能升級之智能產品。另一新產區為「All-Age Fitness全齡體能專區」，展出兒童遊具、銀髮族健身房等產品、服務，發展全齡照護，以常健取代長照之新生活方案。

「新結盟」則推動「展賽會」和「產官學」共同合作，由健身工廠主辦之 NPC Worldwide 國際健美賽事，將首次於展覽期間登場，邀請國際選手與評審來臺，帶動展覽國際交流與曝光。此外，產官學合作聯手陽明交通大學產業加速器運動新創業者參與，以及臺灣師範大學與國科會合作「擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」展示成果，呈現臺灣運動產業新創力量。

臺灣體育用品工業同業公會理事長楊惟超提及，臺灣體育用品產業蘊孕許多隱形冠軍，於國際創造優異銷售成績，值得大家關注與鼓勵；且運動科技智慧穿戴裝置連7年位居國際健身趨勢前3名，今年TaiSPO則因應新興運動科技崛起，盼為業者創造更多元的產業商機。臺北市體育用品商業同業公會理事長黃健旺亦呼應，運動與科技產業結合，已成功產出更精準、有效率、更便利且環保的新臺灣運動科技產品，於國際展會獲得關注。

TaiSPO展覽期間亦規劃多項動靜態活動，如全臺首創「網紅數位運動擂台賽」，由8位臺灣知名運動KOL與選手於進行智慧運動地墊、平衡板、划船及射擊等數位運動競賽。 同時，舉辦「動競新視野及及動健未來產業論壇」，以探討運動科技發展為主軸，邀請歐洲體育用品產業聯合會(FESI)、新加坡健身高峰會(FIT Summit)、喬山健康科技及臺灣新創業者艾蒙特科技、優力勁聯等交流、對談。

貿協表示，TaiSPO於新佈局下，反映全球市場趨勢、連結科技與人性，繳出亮眼成績單，首次展出企業計43家，佔總參展家數25%，且攤位規模達800個攤位，較去年增加2倍，有效擴增展覽多元性。同時，國際多個重要運動健身組織如世界體育用品工業聯盟(WFSGI)、歐洲體育用品產業聯合會及新加坡健身聯盟等高層代表亦來臺交流。

TaiSPO今年推出全新展覽型態，提供智慧運動生活新解方，是運動健身業者年度盛會；展覽展出四日，歡迎業者以名片預登、換證入場，展覽第三、四天則開放一般民眾購票參觀，更多展覽及活動相關資訊請至官網(www.taispo.com.tw)查詢。

外貿協會秘書長王熙蒙體驗吉赫實業結合AIoT技術的iCareGym iCG智能健身機台。(貿協提供)

NPC Worldwide健美運動員代表王翔體驗智能重訓獨角獸采動科技AIFIT全自動化離心智能訓練機。(貿協提供)