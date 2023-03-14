臺灣土地銀行推動古蹟活化有成　再現本土金融近代史風華

臺灣土地銀行成立於1946年9月1日，歷史悠久，為百分之百純國營銀行，早年協助政府推動土地改革政策及農業建設貸款，還代管初鹿、池上、鶴岡等農場，遠近馳名，不僅改善當時人民生活水平，更讓臺灣農業的含金量大幅提升，是最親近臺灣這片土地的銀行。

為了善盡企業社會責任，臺灣土地銀行也積極推動文化轉型，2006年與國立臺灣博物館共同簽署「市定古蹟勸業銀行維護管理及營運契約」，將原為市定古蹟的臺北支店舊廈規劃設計為古生物館，推展科學教育，並於館內專區設立「土地銀行行史館」，除展出日治時期金庫外，還包括眾多土地制度與土地改革等珍貴文物，例如土銀配合政策發行兌付實物的土地債券「稻谷實物券」、「稻谷折付現金券」、「甘藷折付現金券」等，以及因應「耕者有其田」土地改革政策配發的公營事業公司臺灣水泥、臺灣紙業、臺灣農林、臺灣工礦等股票，豐富的文物不僅每年吸引大批民眾前往參觀，連臺灣土地銀行董事長謝娟娟也邀請董事會成員共同參加專業導覽，欣賞上千件的土銀文物及日治時期的土銀金庫，親身感受臺灣本土金融歷史獨特深厚的魅力與文化底蘊。

臺灣土地銀行近年活化資產有成，積極將閒置行舍辦理出租及都市更新，其中成功將市定古蹟轉化為金融歷史文物展示空間的土銀行史館，不僅為國營銀行增添新風貌，每年參觀該館人數更達20萬人次以上，堪稱實踐ESG永續經營的最佳典範，有興趣的民眾若想要一睹古蹟風貌，不妨趁著假日參觀土銀行史館，享受一場臺灣本土金融發展近代史的文化饗宴。

土地銀行古蹟活化有成，土地銀行董事長謝娟娟邀董事等人參觀土地銀行日本勸業銀行舊廈古蹟巡禮活動。(照片由臺灣土銀提供)