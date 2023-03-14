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台灣中科院展示9款無人機 「台版彈簧刀」巡飛彈首度亮相

由於美方援助烏克蘭軍方的小型彈簧刀（Switchblade）無人機在俄烏戰場屢建戰功，因此中科院展示的巡飛彈被稱為「台版彈簧刀」巡飛彈無人機。

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/14 17:20
中科院首度公開可由單兵攜行的「巡飛彈無人機系統」。（圖/軍聞社）

中科院首度公開可由單兵攜行的「巡飛彈無人機系統」。（圖/軍聞社）

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（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）美國援助烏克蘭的小型彈簧刀無人機在俄烏戰場屢建戰功。中科院今天(14日) 在台中院區展示9款已量產及研發中的偵蒐與攻擊無人機。其中首次亮相的「台版彈簧刀」巡飛彈無人機，為單兵攜行的精準打擊武器，可用於攻擊高價值的人車目標。

軍、民用無人機在俄烏戰場立戰功，台灣急起直追發展無人機技術，包括國家中山科學研究院研製的小型紅雀、中型銳鳶、大型騰雲等無人機。為展現軍方無人機研製成果，中科院今天在台中院區航空研究所進行「我國軍用軍規無人機發展與應用」成果展示。

攻擊型無人機部分，中科院展示巡飛彈無人機、反輻射無人機、衛星定位無人機、目標影像無人機；偵蒐型無人機包括戰術近程無人機、銳鳶1型及2型無人機、騰雲無人機、紅雀2型及3型無人機。

由於美方援助烏克蘭軍方的小型彈簧刀（Switchblade）無人機在俄烏戰場屢建戰功，因此中科院展示的巡飛彈被稱為「台版彈簧刀」巡飛彈無人機。彈簧刀系列是美國AeroVironment公司產品，分300小型與600大型兩款，其300型含發射器為2.5公斤，可整合野戰背包由單兵攜行，部署至發射僅2分鐘。

中央社引述中科院航空所長齊立平表示，巡飛彈無人機導控距離大於10公里、滯空時間15分鐘以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備且具高爆彈頭，是可由單兵攜行使用的精準打擊武器，用於攻擊高價值與高威脅的人、車等目標。

齊立平指出，巡飛彈宛如可飛行大型手榴彈，儘管在戰場上欲渡海截擊有難度，但在近岸區域的近海攻擊相當有用。他表示，中科院亦著眼於研發較大型無人機，未來可做為國軍遠距打擊選項。

齊立平表示，世界上使用無人機相當成熟的國家，例如土耳其、以色列或波蘭皆以此參與部分區域衝突，以台灣國情而言，為滿足不對稱戰力策略，「大膽使用（無人機）是選項之一」。

至於日前媒體報導指「巡飛彈」一詞為中共用語，齊立平回應，中科院以淺顯通俗的用語讓國人迅速認識此產品系統，目前尚未對此型無人機命名，待系統正式建案之後再對外公布。

台灣中科院展示9款無人機 「台版彈簧刀」巡飛彈首度亮相

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更新時間 : 2023-03-14 21:46 GMT+08:00

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