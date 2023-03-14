新北市111學年度SCRATCH競賽　學生繪動畫創遊戲大秀程式設計創意

貓咪盃SCRATCH競賽是年度程式設計教育重頭戲 ，新北市教育局今(14)日於福和國中舉辦頒獎典禮， 由教育局長張明文表揚48組獲獎團隊。其中特優8組將於今年4月 代表新北市參加「112年度全國貓咪盃SCRATCH競賽」， 期待再創佳績。

教育局表示，今年初賽分為國中、小動畫組及遊戲組共4組， 報名作品多達489件，足見學生設計創意大爆發。 先經線上審查錄取80隊，再於2月份舉行實體複賽， 競賽主題以數位時代為主軸，如「我所認識的AI」、「 科技想像力」、「智慧城市大探險」等，學生以動畫與遊戲的方式， 將程式設計創意應用於生活、融入在環境中，經過激烈競賽後， 各組選出特優2隊、優等4隊及佳作6隊，共48件作品獲獎。

榮獲國小動畫組特優的秀朗國小學生張巧寰、簡愷呈，得知獲獎後振 奮表示，在資訊課堂，初次接觸用程式碼下指令， 讓螢幕上的人物跑動，順利完成一件動畫作品， 當時內心充滿成就感，也因此逐漸愛上寫程式的感覺。民安國小學生 施尚亨、王琮皓也得到特優，他們抱著衝進全國賽的決心，克服賽前 緊張的心情，最終順利取得佳績。

在國小遊戲組方面，民安國小陳政曄、施羽倢則是在通過初選後，持 續練習不同題目，參考平日接觸過的遊戲，一邊準備Scratch 比賽，同時也玩得不亦樂乎。重慶國小蕭妘芸去年與姐姐挺進全國賽 但無緣獲獎，今年則與班上同學李韋彤再接再厲， 期許可以在全國賽綻放光芒，當作自己最棒的畢業禮物。

國中動畫組2組特優由崇光中學囊括，其中丁瑀涵、洪湘茵表示， 平常就喜歡看動漫、畫漫畫，在連續幾個月不斷地練習電繪下， 不論是角色或背景都能栩栩如生。另外，葉芝妍、周孫安說到， 每次作品完成後，都有許多同學爭相觀看，感覺自己就像是一位動畫 大師，說不定未來會是「臺灣的宮崎駿」呢！國中遊戲組由二重國中 壽甫謙、賴乃華獲特優，他們表示Scratch比賽吸引人的魔力 ，在於讓人越感受到壓力、越想用心投入。

教育局長張明文表示，在數位環境時代， 程式語言是學生資訊競爭力的基礎。因此， 新北市長期推動程式教育，並於100年起辦理SCRATCH競賽 ，今年結合民間資源擴大辦理，也預計於今年5月舉辦「游智盃」 程式教育全國賽。而未來將從課程規劃、師資培育、 競賽活動或營隊、及資源整合等面向， 讓新北學子透過程式教育的學習，具備時代所需的數位競爭力。