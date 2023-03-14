能元科技與國輻中心強強聯手　啟動次世代高效能航空鋰電池研究計畫

台泥企業團所屬三元鋰電池廠能元科技14日宣布，與國家同步輻射研究中心(國輻中心)針對次世代高效能鋰離子電池深化研發合作。將透過國輻中心具世界等級的同步加速器光源與同步輻射臨場分析技術，加速次世代高功率鋰電池運作機制及材料優化的開發能力；並領先電池業界將觀測尺度由微米一舉跨入奈米等級，正式揭示高階鋰離子電池開發邁入半導體等級。

能元科技總經理薛人禎日前在工程會副主委葉哲良與清華大學果尚志教授陪同下，率領研發團隊拜訪國輻中心徐嘉鴻主任與產業應用組團隊，特別針對過去一年雙方在高功率鋰電池老化失效分析及高能量密度電池開發成果豐碩表達感謝之意。並肯定在國輻中心的協助下，讓能元科技研發有了深厚的底氣，甚至成功說服NASA團隊針對航空鋰電池研發捨棄與法國機構的合作，轉而來台取經。

薛人禎總經理指出，鋰電池應用在全球電動車市占率迅速提升，已深入大眾生活，許多歐美廠商對載具電動化的進程更已推進到航空領域。故民眾與載具製造商對電池的性能期待已經更聚焦於如何更有效率使用電能，以及削減用戶與航管機構對電池安全的疑慮。這樣的新趨勢引導了電池開發走向更高表現(效率)與高安全兩大主方向。而我們看到國內基礎科學研究的底蘊其實很深，如國輻中心的臨場分析能力，讓他們對電池正負極材料能具體掌握到奈米等級，故能準確衡量材料特性，進而發揮最高效能或提供材料優化之量化指標，是為次世代高效能電池研發的推展開啟了微觀之眼。

國輻中心徐嘉鴻主任表示，同步加速器光源除了廣泛地應用在尖端基礎科學研究，也是協助產業界進行先進研發解決關鍵問題的利器，國輻中心很高興和能元科技攜手合作成功地將之應用在高階鋰電池科技研發，共同為國內綠色能源產業發展開創嶄新的里程碑。

能元科技為美國航空公司Archer Aviation及英國Vertical Aerospace等先進空中電動飛行器製造商選用的獨家電池供應商。多家eVTOL客戶並已獲准於2024年巴黎奧運期間示範運行。國輻中心研發計畫主持人產業應用組胡芝瑋博士補充說明，同步加速器光源因具有高強度、高解析度和寬能量範圍的可調變性適用於各式鋰離子電池臨場實驗。下一階段的合作內容將應用結合各光束線所建立的專業分析平台和導入延伸實驗室的概念，協助能元科技於熱失控模式監測推進到毫秒等級，成為航空用鋰電池安全特性提升的關鍵。