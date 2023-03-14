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聖露西亞外長晉見蔡英文：與台灣攜手因應當前面臨的挑戰

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/14 16:21
總統蔡英文（右）14日在總統府接見聖露西亞外交部長包提斯（左）（Alva R. Baptiste）一行人。

總統蔡英文（右）14日在總統府接見聖露西亞外交部長包提斯（左）（Alva R. Baptiste）一行人。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）睽違8年第4度訪台，總統蔡英文今（14）日接見時，感謝他在許多國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與；包提斯表示，訪台意在重申「互相尊重、互相信任」為主的雙邊關係，也盼在雙邊關係的框架之下，進一步合作因應現在面臨的挑戰。

包提斯13至17日率團訪台，該團成員包括包提斯的夫人、青年暨體育部長賈西米爾（Kenson J. Casimir）及參議員賈瓦希爾（Lisa C. Jawahir）。包提斯訪台期間將與法務部長蔡清祥共同簽署「刑事司法互助條約」，強化兩國司法合作關係。

今日蔡英文在總統府接見包提斯時在致詞中表示，聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）去年11月率團來台進行國是訪問，此番包提斯睽違8年4度來訪，證明兩國邦誼深厚、堅定，也讓兩國持續深化交流合作。

蔡英文提起2019年實地訪問聖露西亞國士壘（Gros Islet）人力資源發展中心以及聖露西亞政府廣域網路計畫，這些計畫為當地青年朋友提供更多學習資源與機會；而這幾年，許多聖露西亞的學生來台進修，例如在義守大學學士後醫學系外國學生專班，已經有15位聖露西亞畢業生回國擔任醫師貢獻所學。包提斯本次來台也將分別與台灣青年及聖國留學生交流。

蔡英文表示，感謝包提斯與皮耶在許多國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與。她強調，近年來台灣和聖露西亞在各領域都有豐碩的合作成果，未來希望兩國能持續秉持互惠互助的精神，繼續開創更多嶄新的合作事項，為兩國人民謀求更大的繁榮以及福祉。

包提斯則在致詞中表示，台灣卓越的貿易及外匯存底等經濟成績，在在顯示台灣人民的韌性；他此次訪台就是要重申與台灣以「互相尊重、互相信任」為主的雙邊關係。

包提斯指出，「台灣在我們的心目中有特殊地位」，聖露西亞經濟改革要能帶給人民以前沒有的經濟機會，希望與台灣在雙邊關係框架下進一步合作，因應當前面臨的挑戰。

包提斯推崇蔡總統是正直、有智慧的女性，聖露西亞總理皮耶非常希望與蔡總統在政治上一起繼續奮鬥、努力，進一步發展雙邊關係，台灣和聖露西亞之間是互相依存、互惠的互助關係，也會一直攜手走下去。
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