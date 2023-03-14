（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣再增4例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性，分布為雙北各1例、新竹市1例、雲林縣1例。疾管署表示，目前已完成第一階段猴痘疫苗接種相關作業之前置準備，疫苗預計本週五陸續配發到六都，3月22日開放預約，最快3月24日開打。

疾管署發言人羅一鈞表示，國內4例本土病例為年齡介於30多歲至50多歲的男性，分別為雙北各1例、新竹市1例、雲林縣1例，其中雲林縣的個案有北部、南部都會區的活動史。

這4名個案發病日介於2月26日至3月6日，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於3月8日至3月10日間確診陽性，目前均於醫院隔離治療中。

經疫調匡列相關中高風險接觸者共14名，包含2位醫護人員為中風險接觸者，已進行衛教並自我健康監測21天，而9位家人或室友等同住者、3位密切接觸的朋友列為高風險密切者，預計將接種疫苗，另有58名低風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

羅一鈞表示，我國猴痘本土病例數為散發，但社區中已有傳播鏈，本土感染風險提高，目前已規劃高風險民眾最快下週三開放疫苗預約，下週五開打，第一階段預估可供2500人施打，並先以6個直轄市各設置1家合作醫院為先，預計下週二宣布預約細節。

第二階段追加1萬劑採購程序積極辦理中，以4月初到貨為目標，預計清明連假後開打，屆時可擴大供應給六都以外縣市。

疾管署指出，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診7例本土及5例境外移入病例(感染國家包括德國、美國、奧地利)。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

全球此波猴痘疫情自去年5月於英國爆發以來，累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲(58,750例)及歐洲(25,859例)，其中美國累計30,225例占全球總數35%為最多。

世界衛生組織(WHO)截至今(2023)年3月8日統計資料指出，全球病例96.4%為男性；年齡中位數34 歲，小於5歲幼兒病例至少269例，性接觸傳染比例約68.8%。

台灣再增4例本土猴痘 分布於這4縣市 疫苗最快3/24開打