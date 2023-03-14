北韓再發2枚飛彈　美智庫：尹錫悅訪日本恐引發大規模挑釁

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓近日頻繁試射飛彈，美國智庫最新報告指出，在南韓總統尹錫悅訪日期間，北韓可能進行更大規模挑釁。

南韓與美國於13日起展開為期11天的「自由護盾23」（Freedom Sheild 23）聯合軍演，是兩國自2017年以來最大規模的軍事演習。外界分析北韓因對此感到不滿，先後於9日同時發射6枚彈道飛彈，12日使用潛艇發射2枚巡弋飛彈，今（14）日南韓參謀本部又再監測到北韓向東海發射2枚短程飛彈。

根據韓聯社，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告指出，北韓在韓美「自由護盾」聯合軍演期將可能持續進行武力示威，透過多種武器試驗來展示自家的遏制力。

另外，報告也書說道，尹錫悅即將在16日前往日本進行2天1夜的訪問行程，北韓有可能會為了破壞韓日首腦會談，而引發大規模的挑釁。

報告還指出，北韓此次有可能會發射洲際飛彈。上個月20日，北韓為回應前一日的韓美軍演，而發射了2枚短程飛彈，當時金與正就揚言，北韓要將整個太平洋地區當成自家射擊場，且頻率視美軍行動而定，若有任何行動帶給北韓擔憂，也將做出相應的舉措。

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