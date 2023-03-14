游錫堃談2月訪美行 台灣美國關係更密切進入「新一中政策」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）台灣高層官員顧立雄、吳釗燮二月底陸續出訪美國，華郵也報導美眾議院議長麥卡錫將在蔡英文4月初訪美時在加州演講時當引言人，而今年二月初率先訪美的立法院長游錫堃13日在接受媒體專訪時表示 , 台美關係漸入佳境，現在美國的「一中政策」，上面應該加一個「新」字，所謂「新一中政策」就是「五法、六保證、三公報」。

13日接受央廣節目「為人民服務－楊憲宏時間」的專訪時，游錫堃表示，台美關係近幾年漸入佳境，加上我國政府、外交人員與台僑的共同努力下，讓台灣高層官員及他能有機會到美國訪問。

楊憲宏也提到，這回游錫堃赴美見了許多美國國會議員及國務院官員，但也因為一些「不方便」以及雙方默契而沒有公佈出來，但這樣的國會交流可看出台美關係一直往前進步、密切。

談到台美關係現況，游錫堃說，「美國過去說的『一中政策』，如今內涵已有很大變化，現在說的『一中政策』上面應該加一個『新』字，所以『新一中政策』就是『五法、六保證、三公報』」。他指出，五法包括1979年的《台灣關係法》、2018年的《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、以及台灣關係法升級版的2020《台灣保證法》、2022年《台灣政策法》，這些給予台灣在各方面的支持，如支持台灣參加國際組織。

游錫堃說，這五法都是經國會通過具有法律效力，而非沒有法律效力的外交公報。

游錫堃也呼籲在野黨，在台美關係更密切之際，應把握這樣的時機加強台美關係深化，讓台灣更和平、更安全，他也期待台灣有天能更快成為一個正常國家。