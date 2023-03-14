Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

游錫堃談2月訪美行 台灣美國關係更密切進入「新一中政策」

游錫堃13日在接受楊憲宏專訪回顧2月初訪美行，談台灣應如何把握台美關係更加密切機會，讓台灣更和平安全。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/14 13:08
立法院長游錫堃（左）3月13日在央廣接受楊憲宏專訪談台美關係和台灣民主運動歷程。（圖片翻攝自央廣節目影片)

立法院長游錫堃（左）3月13日在央廣接受楊憲宏專訪談台美關係和台灣民主運動歷程。（圖片翻攝自央廣節目影片)

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合報導）台灣高層官員顧立雄、吳釗燮二月底陸續出訪美國，華郵也報導美眾議院議長麥卡錫將在蔡英文4月初訪美時在加州演講時當引言人，而今年二月初率先訪美的立法院長游錫堃13日在接受媒體專訪時表示 , 台美關係漸入佳境，現在美國的「一中政策」，上面應該加一個「新」字，所謂「新一中政策」就是「五法、六保證、三公報」。

13日接受央廣節目「為人民服務－楊憲宏時間」的專訪時，游錫堃表示，台美關係近幾年漸入佳境，加上我國政府、外交人員與台僑的共同努力下，讓台灣高層官員及他能有機會到美國訪問。

楊憲宏也提到，這回游錫堃赴美見了許多美國國會議員及國務院官員，但也因為一些「不方便」以及雙方默契而沒有公佈出來，但這樣的國會交流可看出台美關係一直往前進步、密切。

談到台美關係現況，游錫堃說，「美國過去說的『一中政策』，如今內涵已有很大變化，現在說的『一中政策』上面應該加一個『新』字，所以『新一中政策』就是『五法、六保證、三公報』」。他指出，五法包括1979年的《台灣關係法》、2018年的《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、以及台灣關係法升級版的2020《台灣保證法》、2022年《台灣政策法》，這些給予台灣在各方面的支持，如支持台灣參加國際組織。

游錫堃說，這五法都是經國會通過具有法律效力，而非沒有法律效力的外交公報。

游錫堃也呼籲在野黨，在台美關係更密切之際，應把握這樣的時機加強台美關係深化，讓台灣更和平、更安全，他也期待台灣有天能更快成為一個正常國家。
新一中政策
游錫堃

相關新聞

台灣立法院長游錫堃結束旋風訪美行程 13場談話會內容「暫不公開」
台灣立法院長游錫堃結束旋風訪美行程 13場談話會內容「暫不公開」
2023/02/04 09:08
北京警告不應訪台灣 麥卡錫：中國無權命令我去哪
北京警告不應訪台灣 麥卡錫：中國無權命令我去哪
2023/02/02 16:01
蕭美琴被目擊造訪美國眾院議長麥卡錫辦公室　游錫堃稱國會交流很正常
蕭美琴被目擊造訪美國眾院議長麥卡錫辦公室　游錫堃稱國會交流很正常
2023/02/02 11:12
【更新】台灣新閣揆上任•各界關注普發6000元現金　國發會龔明鑫: 最快在3月　
【更新】台灣新閣揆上任•各界關注普發6000元現金　國發會龔明鑫: 最快在3月　
2023/02/01 14:07
獲邀參加國際宗教自由峰會、國家祈禱早餐會 台灣立法院長游錫堃啟程赴美
獲邀參加國際宗教自由峰會、國家祈禱早餐會 台灣立法院長游錫堃啟程赴美
2023/01/31 20:27

更新時間 : 2023-03-14 17:08 GMT+08:00

最受歡迎

【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」
遭美國制裁卻出任中國國防部長 李尚福獲拔擢擺明給美國難看
遭美國制裁卻出任中國國防部長 李尚福獲拔擢擺明給美國難看
避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站
避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議