Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【AUKUS結盟抗中】65年來首度分享高機密科技 美國宣布出售澳洲核動力潛艦

核動力潛艦續航力強，隱匿性高，澳洲潛艦巡航範圍從此可一路向北延伸，行經南海，甚至遠達台灣，在區域投射相當的軍力。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/14 12:04
左起：澳洲總理艾班尼斯、美國總統拜登、英國首相蘇納克（圖／美聯社）

左起：澳洲總理艾班尼斯、美國總統拜登、英國首相蘇納克（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國總統拜登（Joe Biden）13日宣布出售澳洲核動力潛艦，助其打造一支現代化軍艦。此乃2021年美英澳三國結盟AUKUS的核心，外界普遍認為是為壓制中國在印太地區日益高張的氣燄。

綜合路透美聯社報導，拜登、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）三人在聖地牙哥洛瑪角（Point Loma）海軍基地的聯合記者會中做出此宣布，後方背景就是美國密蘇里號戰艦（USS Missouri）、核子動力攻擊潛艦夏洛特艦（USS Charlotte）。

與傳統柴電潛艦相比，核動力潛艦隱匿性更高、戰力更強。蘇納克將AUKUS譽為這幾世代以來最重要的多邊國防夥伴關係，表示英國將與澳洲工程師分享60年來的潛艦運作經驗。

艾班尼斯稱，這是澳洲史上最大宗國防投資，也是65年來美國首度與他國分享核動力推進系統，對此他向美方致謝。預計到了2055年，此案金額將高達3,680億澳幣（新台幣7.46兆元）。

中國當初便對此一結盟表達了強烈不滿，稱之違反了《核不擴散條約》（Nuclear Non-Proliferation Treaty）。拜登則強調，美方提供的是「核動力而非核武潛艦」。

澳洲將採購三至五艘維吉尼亞級核動力潛艦，並在美國支持下，在英國、澳洲擘建新一代艦艇。美國也會增加這類艦艇靠泊澳洲的頻率，助其熟習相關科技。

當初為了這項秘密聯盟，澳洲不惜毀約，取消與法國談好的660億美元柴電潛艦合約，法國深感遭背叛，西方聯盟一度出現裂痕，花了數個月才和好。

【AUKUS聯盟】65年來首度分享高機密科技 美國宣布出售澳洲核動力潛艦

美國
澳洲
英國
AUKUS
核動力
核動力潛艦
柴電潛艦
中國
印太
拜登
台灣

相關新聞

法國作家新書寫入台灣　大讚青年返鄉創業、台對創業者友善
法國作家新書寫入台灣　大讚青年返鄉創業、台對創業者友善
2023/03/13 17:20
【更新】台灣陸委會: 金門失聯上兵確認人在中國　國防部尚未證實是否為逃兵
【更新】台灣陸委會: 金門失聯上兵確認人在中國　國防部尚未證實是否為逃兵
2023/03/13 14:18
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議
2023/03/13 11:28
融合台灣在地特色！觀光局參加德國柏林旅展　榮獲3座金城門觀光影片獎
融合台灣在地特色！觀光局參加德國柏林旅展　榮獲3座金城門觀光影片獎
2023/03/13 11:09
〈財經主筆室〉台灣未來經濟成長最大阻礙　首推人口老化及「肥胖」兩大問題
〈財經主筆室〉台灣未來經濟成長最大阻礙　首推人口老化及「肥胖」兩大問題
2023/03/13 09:37

更新時間 : 2023-03-14 17:08 GMT+08:00

最受歡迎

【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
【世棒經典賽】 台灣隊9:5擊敗荷蘭隊 暫居分組第一、拿下八強門票！
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
前中國政協委員出書揭中共真面目 「紅色賭盤」作者沈棟：台灣人要再硬氣些
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
【世棒經典賽即時更新】台灣對上古巴拚8強賽門票　最終1：7落敗無緣前進東京
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
「吳鳳太太」又怎樣？陳錦玉強強聯手要世界知道「MIT」的好
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
3/11台灣新增8,444本土COVID-19確診案例 可望持續下降
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」
〈投資理財〉 台灣金融類股還值得投資嗎？勿忘「危機入市」
遭美國制裁卻出任中國國防部長 李尚福獲拔擢擺明給美國難看
遭美國制裁卻出任中國國防部長 李尚福獲拔擢擺明給美國難看
避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站
避免台海衝突斷網 台灣擬在700據點設低軌衛星地面接收站
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議
甄子丹稱香港反送中是「暴動」 10萬人呼籲奧斯卡別邀他•王丹也到典禮現場抗議