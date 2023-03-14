【AUKUS結盟抗中】65年來首度分享高機密科技 美國宣布出售澳洲核動力潛艦

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國總統拜登（Joe Biden）13日宣布出售澳洲核動力潛艦，助其打造一支現代化軍艦。此乃2021年美英澳三國結盟AUKUS的核心，外界普遍認為是為壓制中國在印太地區日益高張的氣燄。

綜合路透、美聯社報導，拜登、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）三人在聖地牙哥洛瑪角（Point Loma）海軍基地的聯合記者會中做出此宣布，後方背景就是美國密蘇里號戰艦（USS Missouri）、核子動力攻擊潛艦夏洛特艦（USS Charlotte）。

與傳統柴電潛艦相比，核動力潛艦隱匿性更高、戰力更強。蘇納克將AUKUS譽為這幾世代以來最重要的多邊國防夥伴關係，表示英國將與澳洲工程師分享60年來的潛艦運作經驗。

艾班尼斯稱，這是澳洲史上最大宗國防投資，也是65年來美國首度與他國分享核動力推進系統，對此他向美方致謝。預計到了2055年，此案金額將高達3,680億澳幣（新台幣7.46兆元）。

中國當初便對此一結盟表達了強烈不滿，稱之違反了《核不擴散條約》（Nuclear Non-Proliferation Treaty）。拜登則強調，美方提供的是「核動力而非核武潛艦」。

澳洲將採購三至五艘維吉尼亞級核動力潛艦，並在美國支持下，在英國、澳洲擘建新一代艦艇。美國也會增加這類艦艇靠泊澳洲的頻率，助其熟習相關科技。

當初為了這項秘密聯盟，澳洲不惜毀約，取消與法國談好的660億美元柴電潛艦合約，法國深感遭背叛，西方聯盟一度出現裂痕，花了數個月才和好。

【AUKUS聯盟】65年來首度分享高機密科技 美國宣布出售澳洲核動力潛艦