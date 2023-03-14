【台股動態】雲豹能源創新板上市•魔獸霍華德現身站台　長榮航太上市現蜜月行情

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）太陽能廠雲豹能源今天(14日) 在創新板掛牌上市，掛牌典禮請來NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）出席站台，引來現場熱烈歡呼。

另一方面，長榮集團旗下小金雞長榮航太今天以每股新台幣68元掛牌上市，成為長榮集團旗下第6家上市公司。

長榮集團旗下小金雞長榮航太，14日以每股新台幣68元掛牌上市，成為長榮集團旗下第6家上市公司。圖左3為長榮航太董事長黃南宏。中央社

加盟桃園永豐雲豹的霍華德今天在雲豹能源掛牌典禮中，小秀灌籃球技，並將簽名籃球分別贈予證交所董事長林修銘與雲豹能源董事長賴勁麟。霍華德說，很高興能夠參加雲豹能源的掛牌典禮。

賴勁麟致詞表示，雲豹能源成立至今僅短短7年，從很小的公司開始，到如今能夠上市，員工付出非常多。雲豹成立第1年除努力衝刺本業，並投入ESG，贊助國內足球、棒球運動，以及偏遠地區太陽光電板，從未間斷。

中央社引述賴勁麟說，雲豹能源2年前投入桃園永豐雲豹職籃隊，並邀情著名球星來台打球，主要是為引起大眾對運動的注重，一起參與。

他表示，雲豹能源從太陽光電起家，跨足風電、儲能；其中，儲能業務快速成長，並投入水資源領域。最大心願就是希望雲豹能源所做的事情，能對台灣社會有些許貢獻。

雲豹能源今天以每股96元創新板上市，開盤跳空達102元，上漲6元，盤中最高達103元，不過隨著賣壓出籠，漲幅收斂，一度回測96.1元，小漲0.1元。

另一方面，長榮集團旗下的長榮航太今以每股新台幣68元掛牌上市，開盤後即上演蜜月行情，在買氣助攻下，早盤最高來到94.6元，漲逾39.11%。

長榮航太是長榮集團旗下繼長榮海運、長榮航空、長榮鋼鐵、長榮國際儲運及中再保後，第6家上市公司，主要業務包含飛機維修及零組件製造，是全球前10大飛機維修公司；公開申購期間吸引超過72萬筆申購單，以釋出3700張股票估算，中籤率約0.5%。

長榮航太2022年合併營收 118.47億元，年增23.19%，稅後淨利15.81億元，每股盈餘4.48元，董事會通過每股擬配發4元現金股利。2023年維修及製造兩大事業體持續成長，今年2月合併營收為10.63億，較去年同期成長2.54億，年增率31.49%；累計今年前2月合併營收20.91億，較去年同期成長3.68億。

長榮航太維修業務主要成長動能來自國際業務，繼在東北亞、北美市場穩定成長後，公司表示，在看好英國脫歐後衍生新的民航機構認證需求下，今年將進軍英國廣體民航機維修市場，預期未來維修業務能持續保持穩定小幅成長。

製造事業體方面，長榮航太指出，在航空市場需求逐漸復甦的驅動下，飛機製造商均提高產能來應付需求的增加，預期航機零組件需求成長幅度將高於2022年，且目前位於桃園觀音的製造事業體廠房仍有餘裕產能，將有助於製造事業體的營收顯著成長。

台灣證券交易所13日發布新聞稿指出，長榮航太科技及雲豹能源科技為今年第3家及第4家掛牌本國上市公司。

證交所說明，長榮航太科技普通股自上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制，另雲豹能源科技為初次於台灣創新板上市掛牌，僅限合格投資人委託證券商買賣，其普通股股票自上市買賣日起股價適用每日漲跌幅10%限制。

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