新版英國安全報告因應中國劃時代、系統性挑戰 首度載入中方對台灣海峽威脅

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)英國蘇納克(Rishi Sunak)政府13日發布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」,其中強化對中國及俄羅斯的立場,改變策略以應對來自中共「劃時代的挑戰」,並首度提及中國對台灣構成的威脅,然而本版報告依然將中國稱為系統性挑戰(systemic challenge)而並未上升到鷹派所欲定位的威脅(threat)。

英國外交大臣柯維立(James Cleverly)13日發布聲明指出,國會公布的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」(Integrated Review ,IR),將俄國入侵烏克蘭對歐洲安全構成的威脅,視為外交優先選項,此外,也就英國政府如何應對中國挑戰進行規範。

柯維立強調,中國的規模與重要性使其關乎所有的全球性問題,英國不能對中共日益咄咄逼人的軍事與經濟行為視而不見,包括挑起台海兩岸的緊張局勢,以及試圖強硬對待合作夥伴,例如立陶宛。

柯維立強調,英國將加強對國家安全保護,確保與核心盟友以及更廣泛的國際夥伴保持一致。英國必須建立自己與盟友對網路威脅、信息操縱、經濟不穩及能源衝擊的抵禦能力,並在核子技術等將決定下一個十年乃至本世紀之領域的競爭中保持領先。

柯維立指出,英國將在未來兩年進一步增加近50億英鎊的國防支出,國防開支將提至占國民收入(National Income)約2.25%。

此外他也提及,將透過跨部會的「中國能力計畫」(China Capabilities Programme),提升政府人員對中國的理解及與中國互動的能力,領域包含語言文化、經濟、軍事,以維護國家安全,並將首度提及中國對台灣構成的威脅。

新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」,名為「應對更加競爭與不穩定的世界」(Integrated Review Refresh 2023: Responding to a More Contested and Volatile World)。以應對中共日益令人擔憂的軍事、金融和外交舉措以及這些舉措構成的「劃時代挑戰」(the epoch-defining challenge)。

根據首相府資訊,IR23為以下重要政策奠定基礎:未來兩年額外提供國防部近49.5億英鎊預算,其中30億將用於提升英國核實力、執行AUKUS核項目,19億英鎊投入強化英國軍火儲備,5000萬英鎊則用於新推出的「經濟嚇阻倡議」等計畫。

此外,英國擬將防衛支出逐步提升至國內生產毛額(GDP)2.5%;「軍情五處」(MI5)內部新設置的專責單位13日起將為英國企業提供即時的國安諮詢服務;英國廣播公司國際頻道(BBC World Service)將額外獲得2000萬英鎊預算,以利在受惡意資訊戰影響的國家維持外語服務。