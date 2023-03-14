盜圖手法曝光！台灣故宮10萬張高清圖檔外流　放上中國網站賤賣院方早知情

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)故宮再度出包！先前國寶因手滑被摔碎，現在又因人員疏失，導致許多國寶高階照片在網上被賤賣，讓人心疼。

首次發稿 3月14日 9:00

鏡週刊接獲民眾爆料，包括鎮院3寶等數千件故宮國寶數位圖檔，竟因一名助理研究員建檔疏失意外遭駭，導致數位典藏的原始資料被中方駭客全數盗走，在百度等網站賤賣，甚至免費提供連結供人下載。

文章指出，數位資料庫被中國駭客入侵事件發生在去年6月，10月又另爆出摔壞3件國寶事件，時任故宮院長的吳密察疑似為降低輿論抨擊，要求內部低調處理圖檔遭駭一事，直到今年2月懲戒名單出爐，此事才在故宮內部傳了開來。

故宮回應，當時為配合立法院要求公開提供逾40萬張600萬畫素以下圖檔，故由數位資訊室承辦人以自行開發影像轉換程式進行自動化降階處理後，開放於數位典藏系統，但相關作業因資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差，故承辦人員將資料移至公務系統中可提供對外服務的伺服器，才造成院外有心人士存取。

更新時間 3月14日 11:04

院方今（14）早10點由副院長黃永泰及數位資訊室專門委員陳中禹出面還原事發經過，故宮為了加速數位建檔40萬張600萬畫素圖檔，林姓助理研究員在轉換圖檔過程中，由於量太多所以使用公開系統作業，這過程產生的時間差遭有心人士利用，找到漏洞下載局部細節圖檔，再使用專業軟體拼湊成高階大圖，因此近看會有接縫痕跡。

故宮於去年6月就知道意外發生，黃永泰強調吳密察沒有要冷處理，目前正研擬請律師對淘寶提出賠償。但直到現在網路上依然能下載到外流的圖檔，故宮危機處理能力備受質疑。

據估計，外流的圖檔約有10萬張，最高清畫素圖檔到3,000萬畫素，但不排除有更高的。



700張故宮國寶圖在網上被賤賣。（圖翻攝自網路）



故宮國寶照片在網上開放免費下載。（圖翻攝自網路）