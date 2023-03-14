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2023國會開放與監督論壇盛大登場　游錫堃：民主是台灣自始至終堅持的核心價值

公督盟表示，「國會開放與監督國際論壇」呼應「開放政府夥伴聯盟」(Open Government Partnership)的四項核心價值，以透明、參與、問責、涵容的精神，促進開放國會利害關係人之間的交流

By 林靜怡, 台灣英文新聞－記者
2023/03/14 10:10
「2023國會開放與監督國際論壇：藉公民參與強化國會的透明與課責」今(14)日在台北舉辦，吸引來自科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞的國會議，還有...

「2023國會開放與監督國際論壇：藉公民參與強化國會的透明與課責」今(14)日在台北舉辦，吸引來自科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞的國會議，還有... (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）長期關注國會監督議題的公民組織，公民監督國會聯盟（Citizen Congress Watch）、美國國際民主協會（National Democratic Institute）與西敏寺民主基金會（Westminster Foundation for Democracy），今(14)日在台北盛大舉辦「2023國會開放與監督國際論壇：藉公民參與強化國會的透明與課責」（Parliamentary Openness and Monitoring Forum: Strengthening Parliamentary Transparency and Accountability through Citizen Participation），吸引來自科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞的國會議，還有全球11個公民團體和逾20位國際貴賓的參與。

立法院長游錫堃致詞時表示，開放政府與開放國會是全球趨勢，透過透明、參與、課責、涵容，國會不再只屬於民意代表和官員，而是能提升人民參與和表達意見的場域。台灣是法治社會，當國會更公開透明，公民取得資訊更加容易，人民就更有機會透過參與立法來決定自己的未來。換句話說，有健全的國會才有健全的民主，而民主是台灣自始至終堅持的核心價值。

根據英國經濟學人資訊社（EIU）公布的2022民主指數報告，台灣是「全面民主」國家，在167個國家與地區排名第10，蟬聯亞洲第1。另外，根據前述美國「自由之家」2023年全球自由報告，台灣與德國、冰島、愛沙尼亞、智利並列第17名，繼續名列自由國家，在亞洲排名僅次於日本。

最後，游錫堃說，回顧大航海時代以來，台灣歷經荷蘭、西班牙、明鄭、清治、日治、蔣氏政權等強權的殖民統治，台灣人幾乎沒有一天做過自己的主人。如今，在大家的努力之下，台灣的民主受到國際高度肯定，令人欣慰。台灣民主、百年追求，台灣人現在享有的自由民主，和許多國家一樣，是從被壓迫和屠殺中走過來的，是先賢先烈用血淚灌溉而來的；因為深知得來不易、更加珍惜，並自許能幫助其他威權國家統治下的人民同享自由。

公民監督國會聯盟的理事長曾建元表示，公督盟在 2015、2017年舉辦過兩次的國際論壇，非常高興在經過了衝擊全球的疫情之後，可以有機會舉辦召集全球監督國會團體實體的國際論壇，並且有了美國國際民主協會與西敏寺民主基金會這兩個重要的民主夥伴，他們更邀請到了更多的國際夥伴。今年有來自科索沃、阿根廷、印尼、馬來西亞、泰國的國會監督團體實體的來到台灣參加兩天的論壇，另外也會有迦納、巴基斯坦、斯里蘭卡、日本的監督國會夥伴在線上參與。

曾建元還說，公督盟已經成立十五年，在這十五年中，累積了許多監督國會的經驗與成果。很榮幸在今天不僅將有公督盟分享的經驗，而是聚集了全球的監督國會團體的經驗在這兩天的論壇，加起來超過一個世紀的監督經驗，共同探討和分享國會監督的最佳實踐，加強國際交流與合作，並致力於建立全球範圍內國會監督團體的聯合網絡和平台，以推進民主機制的永續發展。他還說，他們也非常關注亞洲地區民主面臨的新挑戰，包括威權勢力的興起、假訊息、數位轉型和地緣政治影響等問題。只有通過國會監督團體的合作和努力，才能有效地維護全球範圍內的民主制度，推動永續發展和公平社會的實現。

公督盟表示，「國會開放與監督國際論壇」呼應「開放政府夥伴聯盟」(Open Government Partnership)的四項核心價值，以透明、參與、問責、涵容的精神，促進開放國會利害關係人之間的交流，並以「開放國會」與「國會監督」兩大主題，規劃了二天共六場專題討論，以公民社會的交流實務經驗為主軸，加入國會議員的觀點，期能激盪出更有創意、更能快速回應時局的方法，持續深貨和優化各國國會的開放與透明。

14日當天安排三場講座，其中「如何達成開放、積極回應且負責的國會」場次，邀請到科索沃前總理 Avdullah Hoti 議員、羅馬尼亞眾議院議員Catalin D. Tenita，及北馬其頓國會議員Arta Bilalli Zendeli，與立委羅致政、林思銘對談。就「國會監督的成就與趨勢」以及「亞太地區的國會透明與民主韌性」，則邀請到來自英國、迦納、阿根廷、泰國、日本等國的公民團體代表進行座談，另設有關於反貪腐及公民課技應用的分組閉門座談，提供台灣的與會者與國際來賓深入交流的機會。

15日則安排主題演講「開放國會的全球經驗」，邀請到開放政府夥伴聯盟（OGP）的國家協助副總監Shreya Basu，與來自阿根廷的 Directorio Legislativo 的全球執行長 María Baron 和台灣開放文化基金會副執行長耿璐，針對不同國家公民團體參與國會監督的模式進行探討。第二場「開放國會行動方案的執行與期望」，邀請到立委林昶佐與科索沃議員Arbëreshë Kryeziu Hyseni 、北馬其頓議員Nikola Micevsk 等人進行交流。最後一場座談「開放國會價值的社會溝通經驗」，則著重如何跟大眾溝通，邀請到來自印尼、澳洲和科索沃的專家學者與台灣代表對談。

論壇閉幕儀式將有各國監督國會的公民團體代表，一起簽署由公督盟發起的共同宣言，公督盟期望能在論壇後持續加強台灣與各理念相近的國際夥伴間的交流合作，展現一同努力提升國會透明度、效能與強化民主韌性的決心。
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