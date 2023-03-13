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諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世 享壽88歲 曾率千萬人反核

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/13 20:31
日本第二位諾貝爾文學獎得主大江健三郎3月3日逝世。（圖／美聯社）

日本第二位諾貝爾文學獎得主大江健三郎3月3日逝世。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）日本第二位諾貝爾文學獎得主大江健三郎3月3日逝世，享壽88歲，生前積極投入反核運動，曾號召千萬人連署，呼籲以自然能源取代核能。

大江健三郎出生於1935年1月31日，出生地為愛媛縣喜多郡大瀨村，就讀東京大學時以「奇妙的工作」奪下東大五月祭賞，受到文壇矚目。1958年23歲時，以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人，1994年成為繼川端康成後第二位獲得諾貝爾文學獎的日本人。

大江健三郎曾發表諸多與政治相關的批判性作品，並在反核議題上積極發聲。

1963年，大江健三郎的長子大江光於廣島出生，但出生時就有頭蓋骨異常與認知障礙。由於當年廣島正在舉行反核大遊行，大江健三郎便懷著混亂的心參加反核會議，見到許多核爆倖存者，並開始了「廣島筆記」的雜誌連載。這一年，他經歷長子出生，以及接觸到反核，從此成為他終生的兩大重要議題。

2012年，大江健三郎等各界名人發起「再見核電廠 千萬人連署」活動，呼籲以太陽、風等大自然能源來取代核能發電，在311震災一週年的前一個月2月11日，在全日本主要都市及福島等地進行一千萬人連署活動。

諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世 享壽88歲 曾率千萬人反核

大江健三郎出生於1935年1月31日，1994年成為繼川端康成後第二位獲得諾貝爾文學獎的日本人。（圖／美聯社）

更新時間 : 2023-03-13 22:02 GMT+08:00

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