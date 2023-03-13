偷吃步 瑕疵藥絞碎重製！台灣食藥署：止痛藥、胃潰瘍藥共回收13.8萬顆

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（13）日公布，藥廠委託衛達生產的「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克」及「"大裕"消炎止痛膜衣錠400毫克」，因製程有瑕疵，須在4月21日、22日完成回收共約13.8萬顆。

食藥署表示，此次回收藥品為大裕生技興業「"大裕"消炎止痛膜衣錠400毫克 Ibuton F.C. Tablets 400mg」，批號124402的產品；健喬信元醫藥生技「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克 Sinprazole Enteric F.C. Tablets 20mg」，批號219006。

信元與大裕兩間藥廠委託衛達代工藥品，今年1月、2月初陸續查出擅自代工廠將瑕疵藥錠絞碎重製，不符優良製造規範（GMP）規定，由於這已是衛達第3度在回收作業後續清查出相同問題，食藥署已要求藥廠3月23日前繳交報告，必須徹底改善過失，若再犯不排除暫停一部或全部生產作業。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿說明，「"大裕"消炎止痛膜衣錠400毫克」的主成分是IBUPROFEN，僅用於成人解熱、消炎、鎮痛，屬於指示藥品，這次需要回收的藥品數量共6.8萬顆，必須在4月22日完成回收作業。

至於「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克」的主成分為SODIUM RABEPRAZOLE，治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌(HELICOBACTER PYLORI)相關的消化性潰瘍、胃食道逆流等疾病，屬於處方藥，健保民國110年用量約9萬多顆，同成分、同劑量市占率約1%，這次問題藥品必須在4月21日回收7萬多顆。

衛達代工的「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克」。（圖／食藥署）

偷吃步 瑕疵藥錠絞碎重製！台灣食藥署：止痛藥、胃潰瘍藥共回收13.8萬顆