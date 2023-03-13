「幣圈最友善」Signature Bank美國周內第三家倒閉銀行 潛在受災戶盤點

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）就在美國科技新創愛用的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 10日突然熄燈後，周日 （12日） 金融監管機構也強制結束另一家加密貨幣友善銀行Signature Bank，成為美國一周內第三起銀行倒閉事件，外媒報導，全球第二大的加密貨幣交易所Coinbase、穩定幣業者Paxos、加密貨幣借貸平台Celsius，都是該行存款客戶。

經濟部長王美花今（13）日在立法院接受媒體訪問時指出，美國財政部會已表態會保障存戶存款，尤其是這些銀行新創圈的客戶，目前看來對台灣影響不大。

Silvergate Bank、SVB、Signature Bank熄燈

上周四（9日）先是知名美國加密貨幣友善銀行Silvergate宣布關閉並著手清算資產，接著在10日，前一天還向客戶員工信心喊話的全美第16大、同時也是新創和幣圈友善的矽谷銀行嚘然倒下，再過一天，資產超過1,100億美元的幣圈友善銀行Signature Bank遭紐約金融監管機構要求停業。

Signature Bank曾榮登「華爾街最幣圈友善的銀行之一」，去年底存款餘額達830億美元，全美有40間分行。去年FTX倒閉時該行還稱曝險甚微，FTX存款量僅占不到0.1%，而且未來會減少對加密貨幣行業的存放款業務。然而早在今年一月，該行存款餘額就大減近二成，就已引發外界議論。

就在上周Silvergate倒下引起存戶焦慮提領後，Signature Bank這家加密友善銀行優等生周日也慘遭金融監管機關強制停業。目前，Signature Bank存戶的存款和銀行資產都先被轉移至聯邦存款保險公司運作的過渡銀行保管。

根據Cointelegraph報導，曝險Signature Bank的知名加密貨幣業者包括全球第二大的加密貨幣交易所Coinbase、穩定幣業者Paxos、加密貨幣借貸平台Celsius。Coinbase在12日推文指有2.4億美元的現金存款在該行，但公司預期能全額領回。

區塊鏈交易所Crypto.com、泰達幣業者Tether、Web3遊戲開發商Immutable X、去中心化視頻網絡Theta Network blockchain則陸續聲明未在該行有存款。

過去一年來由於美國聯準會鷹式升息措施讓美國科技、風投、以及新創公司承受更高的借貸成本，體質不佳的公司倒閉致呆帳增加，部份銀行投資債券招致鉅額虧損，同時存款增長乏力。而過去一周銀行接連倒閉，存戶焦慮擠兌預期愈演愈烈，帶來的骨牌效應恐怕是接下來幾周還有其它銀行也會步入後塵。