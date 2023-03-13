春遊東北角享鮮甜黑鯛　刺身、乾煎、紅燒都美味

驅車前往東北角的貢寮海岸，眺望遠山， 海洋伴著藍天白雲，心情都會十分開朗。 來到貢寮海邊漁村不免要品嚐當地海鮮， 當地餐廳海鮮櫃中擺滿各類海產，琳瑯滿目不禁讓人食指大動， 近期常見外型容易被誤認為吳郭魚的「黑鯛」，肉質結實且鮮甜、 脂肪量低，除乾煎、紅燒外，也適合用來作為美味的刺身，新北市漁 業處歡迎大家春遊東北角時，來當地海鮮餐廳享鮮甜黑鯛料理。

黑鯛又被稱為黑格仔，在台灣北部、東北角海域常被釣獲和漁獲， 屬沿岸雜食性魚類喜食貝類、蝦類、蟹類及海藻，時常出現在沿岸河 口區域，由於生性機靈，對於釣客來說非常具有挑戰性， 是常見的食用魚類，具高經濟價值且味道鮮美。

福隆富士海鮮餐廳老闆娘楊晴惠表示，黑鯛最常見的料理就是乾 煎、紅燒等方式，不論是何種方式烹調都別具特色。 乾煎黑鯛做法就是先將魚洗淨，魚的兩側斜切2~3刀， 用紙巾吸乾魚身上水份， 放入熱油鍋將魚煎至兩面金黃就算大功告成，此時魚肉香氣四溢， 簡單撒上胡椒鹽或幾滴檸檬汁，就是一道鮮嫩可口的黑鯛料理。至於 紅燒黑鯛，紅燒醬汁的醬油與糖比例依喜好而定，以米酒提味， 加水加熱到湯汁濃縮注意不能燒乾，配合辛香料可以讓味道更好， 以薑、蒜、蔥、辣椒材料調勻，最後加入調味料拌炒讓味道融合， 悶燒約2分鐘美味的紅燒黑鯛就算完成， 就是一道色香味俱全的紅燒黑鯛料理。

新北市漁業處表示，東北角海域處於兩大洋流的交會處漁業資源豐富 且多樣，有許多新鮮美味的當季漁產在這裡都可被漁獲。民眾沿著東 北角美麗海岸線，走訪當地漁港和漁村，體驗一下在地文化， 不僅能欣賞山與海的美麗景緻，深入當地漁村感受不同的氣息，同時 也能到澳底的新港海鮮餐廳、黑白毛海鮮、福隆富士海鮮等餐廳品嚐 當季最鮮滋味—黑鯛魚，品嚐最道地的海鮮料理!

【黑白毛海鮮】地址：新北市貢寮區仁和路51號。

【新港海鮮餐廳】地址：新北市貢寮區新港街69號。

【福隆富士海鮮】地址：新北市貢寮區東興街8號。

紅燒黑鯛料理。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）