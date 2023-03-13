臺灣證券交易所：全體上市公司2023年2月份當月營收較2022年同期衰退9.14％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計897家及76家，共計973家皆已於2023年3月10日前完成今年2月營收申報作業。

依據上市公司公告2023年2月營收顯示，2月份全體上市公司營收總計2兆6,227億元，較2022年同期衰退2,637億元（-9.14%），營收成長公司共501家，衰退公司共472家，較2021年同期則成長1,430億元（5.77%）。另累計1至2月全體上市公司營收總計5兆6,350億元，較2022年同期衰退5,936億元（-9.53%），營收成長公司共343家，衰退公司共630家（相關資料詳如附表），較2021年同期則成長872億元（1.57%）。

全體上市公司2023年2月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為水泥工業、汽車工業及觀光事業，衰退趨勢之主要產業為航運業、金融保險業及光電業。全體上市公司1至2月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為觀光事業、其他電子業及資訊服務業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及光電業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（2）月份營收成長較大之產業，水泥工業因去年二月適逢春節假期工作天數較少使基期較低，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，觀光事業因跨境旅遊需求大增，致本月較2022年同月成長；當（2）月份營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌，致3月較2022年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2023年2月營收成長較大之產業，觀光事業受邊境解封，跨境旅遊需求大增，其他電子業因中國封控結束，代工廠恢復正常生產，資訊服務業因客戶數位轉型及資安業務需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益、投資收益減少及匯兌損失增加，光電業因市場需求下滑，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。