集保結算所成立數位暨資安部　力求數位創新與資安韌性再進化

在金管會支持與指導下，集保結算所於2023年3月13日正式成立「數位暨資安部」，以數位與資安為主軸，透過專責部門整合多元數據發展創新應用，並整合資安制度的設計與維運，布建數位金融基礎設施，深化「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的發展願景。

集保結算所董事長朱漢強表示，公司成立至今30餘年，以每一個十年為一個世代，從集保「1.0股票保管」、「2.0帳簿劃撥」、「3.0多元業務」發展歷程，到現在「4.0數位與資安」階段，為擘畫數位發展藍圖，堅實資安能量，特別成立數位暨資安部，希望領航市場數位發展，打造資安聯防典範，實現「金融基建，數位共好」的企業價值。

集保結算所為成立數位暨資安專責部門，於2022年即構思並啟動組織調整工程，期間進行2次徵才，跨界引進金融數位、資訊及資安專業人才，並以名人講堂、集保e學堂等多元方式，強化全體員工數位及資安教育訓練，全面建構數位文化及資安意識。

集保結算所長期深耕數位服務，已提供eSMART數位帳簿劃撥平台、集保e手掌握App、電子投票及視訊股東會等多項數位服務，並延伸資料價值協助主管機關辦理市場監理，以具體行動實現「打造金融服務樞紐，提高市場作業效率」、「發展普惠金融，提升金融服務可及性」及「協助金融市場監理，發揮金融科技功效」的發展策略。集保結算所數位暨資安部成立後，將持續秉持三大策略，推出多元創新數位服務及培養更多數位人才，服務參加人、投資人及主管機關。

朱漢強董事長也強調數位暨資安部另一項重要任務為強化資安韌性，在持續配合金管會「金融資安行動方案2.0」等重大政策下，積極推動資安治理、強化資安監理，且橫向辦理資安聯防，攜手其他周邊單位進行多層次防禦機制，以精實資安韌性，共同打造數位資安新未來。