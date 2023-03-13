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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超368.39億元

賣超群創8.47萬張最多，另買超京元電子3.39萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/03/13 17:26

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/3/6~2023/3/10）外資在集中市場總買進金額為3,385.56億元，總賣出金額為3,753.95億元，賣超為368.39億元，另統計自2023年年初至3月10日止，外資總買進金額為2兆7,743.03億元，總賣出金額為2兆5,943.74億元，累計買超為1,799.29億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆6,714.02億元新台幣，占全體上市股票市值的40.50%，較3月3日的19兆8,372.29億元新台幣，減少1,658.27億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：京元電子：買進57,137千股，賣出23,264千股，買超33,873千股；第二名：聯電：買進138,858千股，賣出113,831千股，買超25,027千股；第三名：飛宏：買進58,476千股，賣出40,828千股，買超17,648千股。

台灣證券交易所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進145,929千股，賣出230,612千股，賣超84,683千股；第二名：華邦電：買進36,673千股，賣出110,724千股，賣超74,051千股；第三名：中信金：買進79,991千股，賣出143,178千股，賣超63,187千股。

更新時間 : 2023-03-13 18:47 GMT+08:00

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