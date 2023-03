【奧斯卡首位華人影后】楊紫瓊的愛情哲學「女人為自己活」　約會硬要跟來看楊媽媽到底有多瘋！

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)馬來西亞女星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》改寫美國影史,成為奧斯卡首位亞裔影后,這背後蘊藏多少故事,一起來看!

綜合報導,60歲女星楊紫瓊從夢想成為芭蕾舞者的小女孩,到馬來西亞選美皇后變成一線武打巨星,從影近40年,曾演出007系列、《臥虎藏龍》、《星際異攻隊2》等,行程早排滿到2026年的《阿凡達》也確定有她,現在更再度突破自我來到事業巔峰,今(12)日打敗Cate Blanchett、Michelle Williams等眾好手拿下奧斯卡影后,改寫歷史成為首位亞洲影后,她的一番致詞更是激動人心。

楊紫瓊此次上台致詞沒有開嗆,也沒有飆粗話,她說,「我想要向所有長得像我一樣的男孩、女孩說話,我手上這座是希望的燈塔,只要你敢夢,夢想愈大愈有可能實踐它。女孩們!千萬不要讓別人跟你說你年華已盡!永不放棄!」

楊紫瓊曾短暫當過豪門媳婦,和香港德寶電影公司老闆潘廸生的三年婚姻結束後重返熱愛的影壇,並因電影《警察故事3》獲「香港頭號武打女星」的頭銜,最後情定靈魂伴侶前法拉利總裁尚陶德(Jean Todt),兩人相戀至今邁入20年,楊紫瓊說,「女人要為自己而活,對自己負責就夠了。」

楊紫瓊曾在The Graham Norton Show節目上分享,參加馬來西亞選美比賽是因為媽媽死纏爛打拜託,還跟哥哥串通好,楊紫瓊為了讓家人住嘴還自己清淨才答應出賽,沒想到其實媽媽早就遞出報名表,而她還真的奪冠。

但這位楊媽媽到底有多瘋?楊紫瓊分享,以前年輕時出去約會媽媽都會跟著一起去,有一次自己坐在中間,約會對象跟媽媽分坐兩側,突然楊紫瓊覺得自己在桌下翹腳的膝蓋上怎麼有兩隻手,低頭一看才發現原來是男方的手握著媽媽的手。讓人哭笑不得。

楊紫瓊透露,第一次讀《媽的》劇本時,「拜託告訴我這兩位導演不是瘋了!每位演員都在尋找原創劇本,但讀這部的時候真的越來越懷疑自己到底看了什麼!」至於劇情有多荒謬跟多感人就不劇透囉!

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx