【奧斯卡首位華人影后】楊紫瓊的愛情哲學「女人為自己活」　約會硬要跟來看楊媽媽到底有多瘋！

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)馬來西亞女星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》改寫美國影史，成為奧斯卡首位亞裔影后，這背後蘊藏多少故事，一起來看！

綜合報導，60歲女星楊紫瓊從夢想成為芭蕾舞者的小女孩，到馬來西亞選美皇后變成一線武打巨星，從影近40年，曾演出007系列、《臥虎藏龍》、《星際異攻隊2》等，行程早排滿到2026年的《阿凡達》也確定有她，現在更再度突破自我來到事業巔峰，今（12）日打敗Cate Blanchett、Michelle Williams等眾好手拿下奧斯卡影后，改寫歷史成為首位亞洲影后，她的一番致詞更是激動人心。

楊紫瓊此次上台致詞沒有開嗆，也沒有飆粗話，她說，「我想要向所有長得像我一樣的男孩、女孩說話，我手上這座是希望的燈塔，只要你敢夢，夢想愈大愈有可能實踐它。女孩們！千萬不要讓別人跟你說你年華已盡！永不放棄！」

楊紫瓊曾短暫當過豪門媳婦，和香港德寶電影公司老闆潘廸生的三年婚姻結束後重返熱愛的影壇，並因電影《警察故事3》獲「香港頭號武打女星」的頭銜，最後情定靈魂伴侶前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt），兩人相戀至今邁入20年，楊紫瓊說，「女人要為自己而活，對自己負責就夠了。」

楊紫瓊曾在The Graham Norton Show節目上分享，參加馬來西亞選美比賽是因為媽媽死纏爛打拜託，還跟哥哥串通好，楊紫瓊為了讓家人住嘴還自己清淨才答應出賽，沒想到其實媽媽早就遞出報名表，而她還真的奪冠。

但這位楊媽媽到底有多瘋？楊紫瓊分享，以前年輕時出去約會媽媽都會跟著一起去，有一次自己坐在中間，約會對象跟媽媽分坐兩側，突然楊紫瓊覺得自己在桌下翹腳的膝蓋上怎麼有兩隻手，低頭一看才發現原來是男方的手握著媽媽的手。讓人哭笑不得。

楊紫瓊透露，第一次讀《媽的》劇本時，「拜託告訴我這兩位導演不是瘋了！每位演員都在尋找原創劇本，但讀這部的時候真的越來越懷疑自己到底看了什麼！」至於劇情有多荒謬跟多感人就不劇透囉！

Michelle Yeoh accepts her #Oscar for Best Actress: "For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams do come true." https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/pQN8nHDhCx — Variety (@Variety) March 13, 2023

楊紫瓊奧斯卡致詞（影/The Variety Twitter）

楊紫瓊及Jamie Lee Curtis於The Graham Norton Show分享拍攝《媽的》心情。（影/The Graham Norton Show Instagram）